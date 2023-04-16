Новости Эстонии
16.04.2023, 14:10

Кому ушли деньги эстонских жертвователей? Секрет НКО „Слава Украине“ на миллион евро

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Благотворительная организация зарабатывала на пожертвованиях?

Почти полтора миллиона евро эстоноземельцев было переведено вместо украинского благотворительного фонда в частную компанию ведущих членов последнего, которой официально владеет мастер по маникюру, рассказывает шокирующую историю Eesti Päevaleht.

В середине марта, когда руководство НКО „Слава Украине“, замешанное в финансовом скандале, заявило о том, что заказало финансовый аудит, то отметило, что целью финансовой проверки было выяснить „надежность двух взаимосвязанных украинских партнеров по сотрудничеству“. А также дало общественности понять, что сотрудничество с указанными организациями будет приостановлено до получения результатов ревизии.

Хотя названия этих организаций публично не объявлялись, теперь Eesti Päevaleht может их раскрыть. В центре скандала — некоммерческая организация „Все для победы“, известная как главный партнер НКО „Слава Украине“, и компания IC Construction, связанная с ее топовыми руководителями.

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