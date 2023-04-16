16.04.2023, 14:10
Кому ушли деньги эстонских жертвователей? Секрет НКО „Слава Украине“ на миллион евро(98)
Благотворительная организация зарабатывала на пожертвованиях?
Почти полтора миллиона евро эстоноземельцев было переведено вместо украинского благотворительного фонда в частную компанию ведущих членов последнего, которой официально владеет мастер по маникюру, рассказывает шокирующую историю Eesti Päevaleht.
В середине марта, когда руководство НКО „Слава Украине“, замешанное в финансовом скандале, заявило о том, что заказало финансовый аудит, то отметило, что целью финансовой проверки было выяснить „надежность двух взаимосвязанных украинских партнеров по сотрудничеству“. А также дало общественности понять, что сотрудничество с указанными организациями будет приостановлено до получения результатов ревизии.