Кому ушли деньги эстонских жертвователей? Секрет НКО „Слава Украине“ на миллион евро

В середине марта, когда руководство НКО „Слава Украине“, замешанное в финансовом скандале, заявило о том, что заказало финансовый аудит, то отметило, что целью финансовой проверки было выяснить „надежность двух взаимосвязанных украинских партнеров по сотрудничеству“. А также дало общественности понять, что сотрудничество с указанными организациями будет приостановлено до получения результатов ревизии.