Одна из лучших теннисисток России решила сменить гражданство

Грачева по состоянию на 27 марта занимает 19-е место в чемпионской гонке WTA, которая выявляет лучших игроков сезона для определения состава участников Итогового турнира. Выше Грачевой из россиянок находится только Вероника Кудерметова (17-е место), которая заняла такую позицию благодаря удачному старту сезона.



В понедельник, 27 марта, Грачева в случае победы над чешкой Петрой Квитовой (12-й номер рейтинга) в 1/8 финала престижного турнира в Майами опередит Кудерметову в чемпионской гонке. По ходу турнира она уже обыграла пятую ракетку мира Онс Жабер из Туниса (6:2, 6:2).



В нынешнем сезоне Грачева трижды побеждала теннисисток из топ-10 рейтинга, в двух случаях из которых — первую ракетку России Дарью Касаткину. На данный момент на ее счету нет завоеванных титулов под эгидой организации. В начале марта она впервые дошла до финала турнира WTA — в решающем матче в Остине она уступила украинке Марте Костюк.



Грачева станет второй теннисисткой, сменившей гражданство с начала войны в Украине. Ранее Натела Дзаламидзе перешла в сборную Грузии. В июле она заявилась на Уимблдон под флагом Грузии, что позволило ей выступить на престижном турнире. Российским и белорусским теннисистом было отказано в участии даже в нейтральном статусе.



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