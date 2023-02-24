24.02.2023, 13:19
ФОТО и ВИДЕО | В Тарту „моржи“ собрались на „Парад пингвинов“. Смотрите, как отметили праздник в разных городах Эстонии(4)
Речь идет о традиционном мероприятии тартуского клуба зимнего плавания, которое носит название „Парад пингвинов“.
Смотрите галерею и видео!
Зимними купаниями отмечали знаменательную дату и в Курессааре:
А так праздновали в Вильянди:
В Таллинне, как мы уже писали, прошел парад Сил обороны и союзников. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.
Помимо других мероприятий в Таллиннском Домском соборе состоялось праздничное богослужение: