ФОТО и ВИДЕО | В Тарту „моржи“ собрались на „Парад пингвинов“. Смотрите, как отметили праздник в разных городах Эстонии

Речь идет о традиционном мероприятии тартуского клуба зимнего плавания, которое носит название „Парад пингвинов“.

Смотрите галерею и видео!

Зимними купаниями отмечали знаменательную дату и в Курессааре:

А так праздновали в Вильянди:

В Таллинне, как мы уже писали, прошел парад Сил обороны и союзников. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

Помимо других мероприятий в Таллиннском Домском соборе состоялось праздничное богослужение:

О празднованиях в Нарве читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.