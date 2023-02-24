Новости Эстонии
24.02.2023, 12:15

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | „Яблоку негде упасть“. В центре Таллинна прошел парад Сил обороны и союзников

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ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В 12 часов на площади Вабадузе в Таллинне прошел парад в честь 105-й годовщины Эстонской Республики. Как сообщила очевидцы, на месте было столько много людей, что „яблоку негде упасть“.

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Парад под командованием главы Сил обороны генерала Мартина Херема принял президент Алар Карис. За построение войск отвечал главный фельдфебель вооруженных сил Энн Адосон.

В параде приняли участие почти 900 военнослужащих и 25 единиц техники. Были представлены 35 знамен, 4 роты, 14 взводов и два оркестра – Военный оркестр Эстонии и оркестр Saxon Пярнуской дружины Кайтселийта, а также группа военнослужащих Великобритании с волынками и барабанами.

Подробнее: знаменные группы государственного флага Эстонской Республики, Сил обороны, всех видов вооруженных сил, Балтийского колледжа обороны, Центра компетенции НАТО по киберзащите (CCDOE) и штабного элемента НАТО (NFIU), а также Силы специальных операций, Академия Сил обороны, военная полиции Караульного батальона, Куперьяновский батальон, батальон штаба и связи эстонской дивизии, 1-я и 2-я пехотные бригады, Кайтселийт, Найскодукайтсе, Академия МВД и тюремная служба.

В параде также приняли участие резервисты 22-го и 23-го батальонов 2-й пехотной бригады.

Вдобавок на площади можно было увидеть знаменные группы вооруженных сил Германии, Дании, Франции, а также парадные расчеты армии США и Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В параде приняла участие военная техника Сил обороны, боевой группы НАТО в Эстонии (Соединенное королевство, Франция и Дания) и ракетные системы залпового огня HIMARS армии США.

Более подробно о технике, которая участвовала в мероприятии, читайте ЗДЕСЬ.

После окончания парада открылась выставка военной техники Сил обороны и союзников. Например, на ней можно ознакомиться с боевой машиной пехоты CV9035EE, бронетранспортерами Sisu XA-188 и XA-180, ракетным комплексом противовоздушной обороны Mistral, 23-мм автоматчиеским зенитным орудием, противотанковым комплексом Javelin, медицинским бронетранспортером, самоходной артиллерийской установкой К9 и ремонтно-эвакуационной машиной MB Actros 4150K.

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