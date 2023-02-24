Новости Ида-Вирумаа
24.02.2023, 14:10

ГАЛЕРЕЯ | Нарва празднует День рождения республики на свежем воздухе

 
Нарва 24.02.2023
Нарва 24.02.2023
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia

Весь день расписан: Нарва празднует 105 годовщину республики с размахом. На Ореховой горке собрались как спортсмены, так и просто любители провести время активно и на свежем воздухе. Топится уличная баня, жарится мясо - запахи и гул радостных голосов - такая она, Нарва 24 февраля 2023 года.

Лыжный старт, народный поход, баня, горячая еда, катание на санках и тюбинг - каждый сегодня найдет себе занятие по душе.

На Ореховую горку приходят целыми семьями. Спрашиваю у нарвитянки Татьяны, которая пришла на Ореховку с двумя маленькими внуками, почему им не сидится в выходной день дома. „Так свежий воздух, снег, отличная зима - все это поспособствовало тому, что потянуло на улицу. И внуки просятся покататься на санках!“ - смеется женщина.

Лыжный заезд и 5-километровый народный пеший поход - мероприятия, больше направленные не на профессиональных спортсменов, а на обычных нарвитян, которые пожелали размяться и насладиться уходящей зимой.

Параллельно с нарвским лыжным заездом активную программу предлагает Алутагузеская дружина Кайтселийта.

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