ГАЛЕРЕЯ | Нарва празднует День рождения республики на свежем воздухе

Лыжный старт, народный поход , баня, горячая еда, катание на санках и тюбинг - каждый сегодня найдет себе занятие по душе.

На Ореховую горку приходят целыми семьями. Спрашиваю у нарвитянки Татьяны, которая пришла на Ореховку с двумя маленькими внуками, почему им не сидится в выходной день дома. „Так свежий воздух, снег, отличная зима - все это поспособствовало тому, что потянуло на улицу. И внуки просятся покататься на санках!“ - смеется женщина.