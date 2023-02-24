ФОТО и ВИДЕО | „Мы счастливы быть сегодня в Эстонии“. Столтенберг, фон дер Ляйен и Каллас дали пресс-конференцию

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По словам премьер-министра Каи Каллас, в 105-й день рождения Эстонии приятно быть среди друзей. „Самое важное достижение Эстонии – это свобода. Жители Эстонии полны непреклонной решимости защищать свое государство. Наши расходы на оборону также производят впечатление – в этом году это почти 3% ВВП. Свободу и безопасность Эстонии помогают сохранять также Европейский союз и НАТО. Девиз „больше никогда мы не будем одни“ все эти годы с момента восстановления независимости направлял эстонскую внешнюю политику и политику в области безопасности“, - отметила премьер-министр.

Сегодня исполняется ровно год с момента начала Россией полномасштабной войны против Украины. „Освободительная борьба украинцев подтверждает, что свобода – это мужество и то, когда ты не одинок“, - сказала Каллас.

Премьер-министр Каллас отметила ведущую роль президента Европейской комиссии фон дер Ляйен и генерального секретаря НАТО Столтенберга в сохранении единства Европейского союза и НАТО и поддержке Украины. „Серые зоны в структуре безопасности Европы должны остаться в прошлом, потому что они вызывают нестабильность и ведут к войне. Поэтому Эстония поддерживает присоединение Украины к Европейскому союзу, а после войны и к НАТО“, - подчеркнула Каллас.

Премьер-министр также подчеркнула на встрече, что Россия атакует Украину, но целью ее является весь свободный мир. „Свобода победит зло рано или поздно. Однако история показала, что для того, чтобы победить зло, нужно идти на риск. Страху не должно быть места в деле поддержки Украины. Если мы испугаемся российских угроз, то однажды проснемся в куда более опасном мире. Украина не боится. Мы здесь не боимся. Не должны бояться и те, кому гораздо больше повезло с соседями. Победа Украины важна, чтобы прервать бесконечную череду захватнических войн России“, - сказала Каллас.