ФОТО | Каллас на возложении венков к монументу свободы: вместе мы преодолеем самые большие трудности, не покоримся и не сдадимся. Никогда

Венки возложили президент Эстонии Алар Карис, спикер Рийгикогу Юри Ратас, мэр Таллинна Михаил Кылварт, главнокомандующий Силами обороны генерал Мартин Херем, премьер-министр Кая Каллас и другие.

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Кая Каллас произнесла на мероприятии торжественную речь:

Уважаемый президент Эстонской Республики, уважаемый спикер Рийгикогу! Уважаемые президент Европейской комиссии и генеральный секретарь НАТО! Дорогие жители Эстонии! Сегодня мы празднуем нашу независимость и нашу свободу. А также то, что Украина держится уже целый год. И мы продержались целый год, поддерживая Украину.

Мы не одни. С нами Европейский союз и НАТО. Правильнее сказать – мы сами и есть Европейский союз и НАТО.

Вот и сегодня, в 105-ю годовщину Эстонской Республики, здесь с нами президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Мы вместе стоим здесь на Площади Свободы и вместе продолжим стоять плечом к плечу с Украиной, до тех пор, пока Украина не выиграет эту войну.

Прошлый год показал лучше, чем когда-либо раньше, как велика душа эстонского народа. Наши люди помнят, что значит быть оккупированными агрессивным соседом, наши люди знают, что наступление мира не всегда означает мир и свободу.

Древнегреческий философ Фукидид сказал: считайте за счастье свободу, а за свободу – мужество. Так же, как Эстония в 1918-м году собрала все свое мужество, чтобы стать свободной, так и сегодня украинцы смело сражаются за свою свободу.

Я горжусь всеми, кто помогал военным беженцам и считал свои долгом помогать Украине в борьбе за нашу общую свободу. И я от всего сердца благодарю всех, кто так или иначе вносит свой вклад в защиту безопасности Эстонии.

Традиция минуты молчания имеет долгую историю. Одну минуту соблюдали в память о тех, кто отдал свою жизнь на войне, а другую – в знак благодарности тем, кто вернулся живым. Мы вспоминаем тех, кто погиб в Украине, и думаем обо всех, кто сегодня защищает в Украине нашу общую свободу. Склоним голову в минуте молчания.