ГАЛЕРЕЯ | На Тоомпеа в присутствии важных гостей подняли государственный флаг

Также в мероприятие приняли участие президент Эстонской Республики Алар Карис, члены парламента и правительства, представители конституционных институтов и дипломатического корпуса, Общество эстонского флага и руководство Сил обороны и Кайтселийта, а также находящиеся в Эстонии с визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.