ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях

Каллас начала с того, что правительство утвердило дополнительный пакет военной помощи Украине. „Если падет Украина, под угрозой окажется и свобода в других странах. Защищая свободу Украину, мы косвенно защищаем и свою свободу и независимость“, - сказала премьер-министр. В связи с этим правительство приняло решение о помощи Украине вооружением, о котором Украина сама просила. „Мы все хотим окончания войны, но Россия дала четкий сигнал, что будет продолжать, поэтому и мы должны продолжать военную помощь“.

Более подробно о пакете помощи можно прочитать ЗДЕСЬ.

Рейнсалу в свою очередь отметил, что данным решением общая помощь Эстонии Украине превысила 1% от ВВП. Он призвал все остальные страны также увеличить свою поддержку, в том числе поставить Украине танки, причем как можно быстрее. Также Эстония заинтересована в скорейшем принятии десятого пакета антироссийских санкций. По словам министра, важно, что все партии придерживаются единой линии в вопросах национальной безопасности.

Министр Мадис Каллас сообщил, что правительство утвердило и направило в Рийгикогу план развития лесного хозяйства, который, помимо прочего, направлен на снижение объемов вырубки. Процесс его разработки был очень сложным и долгим, и министр выразил удовлетворение результатом. Также, по его словам, важно поддерживать сельские школы, чтобы дети хотя бы до 6 класса ходили в школу, которая расположена недалеко от дома. Цена вопроса небольшая, около 100 000 евро в год на каждую сельскую школу.

По словам министра Аккерманн, необходимо развивать сеть Elekrtilevi, в том числе сделать ее более независимой от Eesti Energia и исключить конфликт интересов. Прошлое правительство одобрило разделение, но это сложный процесс, и есть масса как юридических, так и практических нюансов, например, вопрос сохранения и улучшения возможности реагировать на чрезвычайные ситуации.