ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях(27)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр окружающей среды Мадис Каллас и министр финансов Аннели Аккерманн.
Каллас начала с того, что правительство утвердило дополнительный пакет военной помощи Украине. „Если падет Украина, под угрозой окажется и свобода в других странах. Защищая свободу Украину, мы косвенно защищаем и свою свободу и независимость“, - сказала премьер-министр. В связи с этим правительство приняло решение о помощи Украине вооружением, о котором Украина сама просила. „Мы все хотим окончания войны, но Россия дала четкий сигнал, что будет продолжать, поэтому и мы должны продолжать военную помощь“.
Более подробно о пакете помощи можно прочитать ЗДЕСЬ.
Рейнсалу в свою очередь отметил, что данным решением общая помощь Эстонии Украине превысила 1% от ВВП. Он призвал все остальные страны также увеличить свою поддержку, в том числе поставить Украине танки, причем как можно быстрее. Также Эстония заинтересована в скорейшем принятии десятого пакета антироссийских санкций. По словам министра, важно, что все партии придерживаются единой линии в вопросах национальной безопасности.
Министр Мадис Каллас сообщил, что правительство утвердило и направило в Рийгикогу план развития лесного хозяйства, который, помимо прочего, направлен на снижение объемов вырубки. Процесс его разработки был очень сложным и долгим, и министр выразил удовлетворение результатом. Также, по его словам, важно поддерживать сельские школы, чтобы дети хотя бы до 6 класса ходили в школу, которая расположена недалеко от дома. Цена вопроса небольшая, около 100 000 евро в год на каждую сельскую школу.
По словам министра Аккерманн, необходимо развивать сеть Elekrtilevi, в том числе сделать ее более независимой от Eesti Energia и исключить конфликт интересов. Прошлое правительство одобрило разделение, но это сложный процесс, и есть масса как юридических, так и практических нюансов, например, вопрос сохранения и улучшения возможности реагировать на чрезвычайные ситуации.
Отвечая на вопрос журналиста относительно прекращения Россией приема заявлений на выход из гражданства, Кая Каллас назвала позитивным тот факт, что все больше проживающих в Эстонии граждан РФ хотят отказаться от гражданства России в пользу эстонского. „Этот шаг предпринят для того, чтобы поиздеваться над этими людьми, не дать им отказаться от российского гражданства и взять эстонское. Нам надо подумать, что с этим делать. И да, скорее всего, это является ответным шагом на высылку дипломатов“, - прокомментировала Каллас.
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