Эстония предоставит Украине свой крупнейший пакет военной помощи

Таким образом, военная помощь Эстонии Украине увеличится до 370 миллионов евро, или немногим более 1 процента валового внутреннего продукта Эстонии. „Эстонцы из своей болезненной истории знают, что происходит, когда зло побеждает и большая страна поглощает маленькие. Если Украина падет, свобода в других частях мира также окажется под угрозой. Помогая Украине защитить свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех стран, в том числе и Эстонии“, — заявила премьер-министр Кая Каллас.

„Поэтому совершенно необходимо продолжать оказание военной помощи Украине. Сегодняшним решением правительства мы отправляем Украине то оружие, в котором она сейчас больше всего нуждается. Украина запросила эту помощь у Эстонии сама, необходимость именно этого вооружения в прошлый раз также подчеркивал президент Зеленский на нашей недавней встрече лидеров стран, входящих в Объединенные экспедиционные силы под командованием Великобритании (Joint Expeditionary Force, JEF)“, - сказала Каллас.

Премьер-министр добавила, что украинцы очень быстро учатся пускать в дело новые системы вооружения. „Государство и народ Украины до сих пор умело использовали нашу военную помощь. Мы все хотим, чтобы война закончилась, но Россия подала четкий сигнал о том, что она планирует продолжать захватническую войну. Поэтому свободный мир должен по-прежнему оказывать военную помощь Украине, причем делать это еще быстрее и в гораздо больших масштабах, чем раньше. Всем странам необходимо пересмотреть свои запасы и обеспечить мощности производства оружия. У войны России против Украины есть цена — цена, которую мы платим в евро, а украинцы платят своими жизнями“.