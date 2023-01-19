Эстония предоставит Украине свой крупнейший пакет военной помощи
Члены правительства поддержали предложение министра обороны Ханно Певкура предоставить Украине самый большой на сегодняшний день объем военной помощи, который включает в себя орудия ведения огня с закрытых позиций и противотанковые орудия, а также боеприпасы на общую сумму 113 млн евро.
Таким образом, военная помощь Эстонии Украине увеличится до 370 миллионов евро, или немногим более 1 процента валового внутреннего продукта Эстонии. „Эстонцы из своей болезненной истории знают, что происходит, когда зло побеждает и большая страна поглощает маленькие. Если Украина падет, свобода в других частях мира также окажется под угрозой. Помогая Украине защитить свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех стран, в том числе и Эстонии“, — заявила премьер-министр Кая Каллас.
„Поэтому совершенно необходимо продолжать оказание военной помощи Украине. Сегодняшним решением правительства мы отправляем Украине то оружие, в котором она сейчас больше всего нуждается. Украина запросила эту помощь у Эстонии сама, необходимость именно этого вооружения в прошлый раз также подчеркивал президент Зеленский на нашей недавней встрече лидеров стран, входящих в Объединенные экспедиционные силы под командованием Великобритании (Joint Expeditionary Force, JEF)“, - сказала Каллас.
Премьер-министр добавила, что украинцы очень быстро учатся пускать в дело новые системы вооружения. „Государство и народ Украины до сих пор умело использовали нашу военную помощь. Мы все хотим, чтобы война закончилась, но Россия подала четкий сигнал о том, что она планирует продолжать захватническую войну. Поэтому свободный мир должен по-прежнему оказывать военную помощь Украине, причем делать это еще быстрее и в гораздо больших масштабах, чем раньше. Всем странам необходимо пересмотреть свои запасы и обеспечить мощности производства оружия. У войны России против Украины есть цена — цена, которую мы платим в евро, а украинцы платят своими жизнями“.
Министр обороны Ханно Певкур подчеркнул большую потребность Украины в тяжелом вооружении. „Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы сохранить инициативу и противостоять России, которая сейчас готовится восстановить свою военную мощь. Самые тяжелые бои еще впереди. Наша помощь и помощь наших союзников напрямую влияют на боеспособность украинских солдат и высоко ценятся в Украине. Поэтому важно подать пример и мотивировать других союзников также оказывать помощь“, — сказал министр обороны Ханно Певкур.
На этот раз пакет военной помощи состоит из гаубиц, боеприпасов, машин поддержки артиллерийских частей и гранатометов. Стоимость полного пакета составляет около 113 миллионов евро, что увеличивает военную помощь, которую Эстония оказывает Украине, до 370 миллионов евро, или чуть более одного процента валового внутреннего продукта Эстонии. Для восстановления запасов Эстония подаст заявку на получение средств от Европейского фонда мира.
Военная помощь Украине не снижает обороноспособности Эстонии, боеготовность артиллерии будет полностью восстановлена в ближайшее время. Осуществляется плановый переход на мобильную артиллерию К9, кроме того, оборона Эстонии будет усилена присутствием союзников, в том числе недавно добавленных американских HIMARS.
В прошлом Эстония поставляла Украине, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты (каски и др.) и упаковки для сухих продуктов. В сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты на сумму около 15 миллионов евро. Эстония подарит Украине третий полевой госпиталь в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией, которые поддержали проект на 7,8 млн евро.
Сегодня в Тапа проходит встреча министров обороны, в ходе которой идет подготовка к конференции по помощи Украине в немецком Рамштайне. Встречающиеся в Тапа министры обороны надеются, что завтра Украина получит максимально возможную помощь от разных стран Запада, в том числе танки „Леопард-2“.