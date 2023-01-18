Новости России
18.01.2023, 18:36

Россия прекратила прием заявлений о выходе из гражданства РФ

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Reisidokument
Reisidokument
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

На сайте посольства Российской Федерации в Эстонии значится, что прием заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращен.

Неделю назад Delfi писал, что в конце декабря Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, ужесточающий требование уведомлять российские власти о втором гражданстве. За нарушение такого закона, если он будет принят, гражданам РФ грозит штраф до 200 000 рублей.

Вместе с тем президент России внес в Госдуму еще один законопроект, упрощающий получение гражданства РФ для граждан бывшего СССР и их детей.

Выход из гражданства РФ невозможен, если у подающего заявление есть невыполненное обязательство — это может быть штраф, пошлина, налог. Также не получится отказаться от российского гражданства, если против вас заведено уголовное дело, есть вступивший в силу приговор или в отношении вас ведется исполнительное производство.

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