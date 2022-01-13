Путин предложил изменить закон о гражданстве РФ. Это напрямую коснется тысяч жителей Эстонии

Президент России предложил внести изменения в федеральный закон ”О гражданстве Российской Федерации”. Если закон будет принят (а сомнений в этом нет), то уведомлять российское государство о наличии иностранного паспорта нужно будет даже тем гражданам, которые постоянно проживают за границей. Для этого человеку будет даваться 60 дней с момента получения паспорта (или вступления в силу закона).

Ранее такая процедура была обязательной только для тех, кто постоянно проживает на территории России, но также имеет паспорт иностранного государства.

Что это значит для жителей Эстонии?

Сейчас количество людей с российским паспортом в Эстонии точно определить довольно сложно. По данным Eesti Statistika, в 2011 году в стране проживало 90 510 граждан России. В 2020 году посол РФ в Эстонии Александр Петров в интервью RusDelfi называл цифру "около 100 000", однако в любом случае точных данных, у какого количества россиян есть еще и эстонский паспорт, попросту нет.

Интересно, что обе страны не признают двойного гражданства (за некоторыми исключениями), но ситуация с двумя паспортами, выданными по рождению, никак не регулируется законодательством и называется правовым вакуумом. Однако если упомянутый законопроект будет принят — что является наиболее вероятным исходом— то все, кто имеет помимо эстонского еще и российский паспорт, должны будут заявить об этом в посольстве. Каким именно образом это нужно будет сделать, станет ясно позднее.

Какие санкции предусмотрены в случае, если гражданин не сообщил о своем двойном гражданстве или сделал это позже установленных сроков?

В законопроекте нет информации о каких-либо штрафах, предусмотренных за такое нарушение, совершенное именно за территорией России. Однако действующее законодательство устанавливает санкции в целом для тех, кто по тем или иным причинам не предоставил государству информацию о двойном гражданстве.