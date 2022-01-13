Путин предложил изменить закон о гражданстве РФ. Это напрямую коснется тысяч жителей Эстонии(18)
В конце декабря Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, ужесточающий требование уведомлять российские власти о втором гражданстве. Что это значит для жителей Эстонии?
Президент России предложил внести изменения в федеральный закон ”О гражданстве Российской Федерации”. Если закон будет принят (а сомнений в этом нет), то уведомлять российское государство о наличии иностранного паспорта нужно будет даже тем гражданам, которые постоянно проживают за границей. Для этого человеку будет даваться 60 дней с момента получения паспорта (или вступления в силу закона).
Ранее такая процедура была обязательной только для тех, кто постоянно проживает на территории России, но также имеет паспорт иностранного государства.
Что это значит для жителей Эстонии?
Сейчас количество людей с российским паспортом в Эстонии точно определить довольно сложно. По данным Eesti Statistika, в 2011 году в стране проживало 90 510 граждан России. В 2020 году посол РФ в Эстонии Александр Петров в интервью RusDelfi называл цифру "около 100 000", однако в любом случае точных данных, у какого количества россиян есть еще и эстонский паспорт, попросту нет.
Интересно, что обе страны не признают двойного гражданства (за некоторыми исключениями), но ситуация с двумя паспортами, выданными по рождению, никак не регулируется законодательством и называется правовым вакуумом. Однако если упомянутый законопроект будет принят — что является наиболее вероятным исходом— то все, кто имеет помимо эстонского еще и российский паспорт, должны будут заявить об этом в посольстве. Каким именно образом это нужно будет сделать, станет ясно позднее.
Какие санкции предусмотрены в случае, если гражданин не сообщил о своем двойном гражданстве или сделал это позже установленных сроков?
В законопроекте нет информации о каких-либо штрафах, предусмотренных за такое нарушение, совершенное именно за территорией России. Однако действующее законодательство устанавливает санкции в целом для тех, кто по тем или иным причинам не предоставил государству информацию о двойном гражданстве.
Так, согласно Статье 19.8.3 КоАП РФ, если вы подаете такое заявление с запозданием, либо предоставили неполные или недостоверные сведения, то вам грозит штраф от 500 до 1000 рублей (от 5.88 евро до 11.76 евро).
Однако если вы проигнорировали такое правило совсем, то размер штрафа предусмотрен другой — до 200 000 рублей (2 352 евро). Кстати, согласно статье 330.2 УК РФ, наказанием в таком случае могут быть также обязательные работы на срок до четырехсот часов либо штраф в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года.
Можно ли оштрафовать человека, если он не появится на российской территории? Скорее всего нет.
Возможно ли отказаться от российского гражданства?
Если такие изменения в законодательстве доставляют вам какие-либо неудобства и вы задумались о выходе из российского гражданства, оставив только эстонское, то какой вариант возможен как для взрослых, так и для детей. В случае, если речь идет о несовершеннолетних или недееспособных, то за них такое заявление может подать родитель или любой другой законный представитель. Эта непростая процедура, подробнее об этом можно прочитать на сайте Посольства РФ в Эстонской Республике.
При этом выход из гражданства РФ невозможен, если у подающего заявление есть невыполненное обязательство — это может быть штраф, пошлина, налог. Также вам не дадут отказаться от российского гражданства, если против вас заведено уголовное дело, есть вступивший в силу приговор или в отношении вас ведется исполнительное производство.
Однако даже если вы не собираетесь отказываться от российского гражданства, это не значит, что идти в посольство нужно прямо сейчас. Рассмотрение законопроекта займет определенное время. Сейчас он находится на стадии предварительного рассмотрения. После этого законопроект должен пройти три чтения в Госдуме, получить одобрение в Совете Федераций и у президента. И только после этого он будет опубликован. Причем в силу он вступит только спустя 180 дней со дня публикации.
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