Перенос базы отдыха, построенной в запретной зоне на берегу реки, откладывается. Суд предоставил владелице правовую защиту

Сегодня в соответствии с полученным от Департамента окружающе среды предписанием базу отдыха должны были снести, но работы пришлось отложить. Суд предоставил владелице базы отдыха первичную правовую защиту. Работы остановлены до 28 декабря.

В течение почти двух лет владелица базы отдыха, незаконно построенной на берегу реки Халлисте в деревне Канакюла волости Саарде Пярнуского уезда в зоне, где запрещено строительство, нарушала закон. Департамент окружающей среды сделал последний шаг: вынес предписание о принудительной ликвидации построек.

Принудительное исполнение предписания означает, что все необходимые для ликвидации построек работы закажет Департамент окружающей среды. Расходы по переносу или сносу построек будут взысканы затем с их владельца.

Как сказал гендиректор Департамента окружающей среды Райнер Вакра, комплекс, построенный на берегу реки, представляет собой угрозу для окружающей среды. „База отдыха построена на берегу реки Халлисте в зоне, где строительство с целью защиты берегов полностью запрещено. Там расположен пойменный луг, который регулярно затапливается. О том, чтобы уменьшить запретную для строительства зону на заливном лугу не может быть и речи“, - пояснил Вакра.

„Департамент проявил по отношению к собственнику крайнее терпение, но пора уже решительно покончить с нарушением закона за счет природы“, - отметил он.

„С целью сохранения уязвимых экологических систем реки и затапливаемых берегов здесь запрещено любое строительство. База отдыха, построенная на границе Пярнуского и Вильяндиского уездов, губительно влияет на природные сообщества на берегах реки, угрожает реке загрязнением, может вызвать береговую эрозию. Мы неоднократно объясняли все это владелице базы отдыха, настаивали на том, чтобы она перенесла или снесла домики. Очередная проверка показала, что владелица продолжает нарушать закон. Департаменту не осталось ничего другого, как организовать принудительное исполнение предписания о сносе построек“, - сказал гендиректор Департамент окружающей среды.