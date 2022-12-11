„Здание реактора выдерживает прямое падение пассажирского лайнера“: станет или эстонская АЭС угрозой национальной безопасности?(4)
29 ноября на портале RusDelfi была опубликована статья-мнение научного сотрудника Таллиннского Технологического университета Казбулата Шогенова относительно строительства в Эстонии атомной элетростанции. Андрес Ингерман, представитель компании Fermi Energia, которая развивает проект создания в Эстонии АЭС, прокомментировал опасения Шогенова в ответном тексте.
В материале автор привел ряд критических соображений, выступая против проекта АЭС в Эстонии. Известно, что атомная энергетика – это сложная для понимания непрофессионала сфера человеческой деятельности, требующая знаний, основанных на фактах. Тем не менее, автором был приведен ряд неверных утверждений, вводящих общественность в заблуждение по теме планируемой для Эстонии АЭС.
Технологии ядерных реакторов
Казбулат Шогенов пишет, что Fermi Energia (компания, продвигающая проект АЭС в Эстонии) обманула общественность, поскольку сначала она предлагала проект реактора нового поколения, испытания которого еще не проведены и сама технология только запатентована, но потом приняла решение о применении в Эстонии старой проверенной технологии с некими новшествами.
Правда состоит в том, что когда Fermi Energia создавалась, ее команда действительно рассматривала революционные технологии малых модульных реакторов (4-го поколения). Такие реакторы принято называть идеальными реакторами будущего. Они должны работать по иным принципам, отличающимся от используемых в известных и успешно применяемых по миру водяных реакторах. В реакторах 4-го поколения в качестве теплообменника вместо воды должны будут применяться расплав солей, газ гелий или расплавленные металлы (натрий или свинец) и др.
После детального исследования от этой идеи решили отказаться. На то было множество причин:
1. Проекты реакторов 4-го поколения до сих пор находятся в зачаточной стадии. Неизвестно, когда эти технологии будут готовы для внедрения. В то же время в Эстонии к 30-м годам потребуется замена сланцевых энергоблоков. В нашем регионе бушует энергокризис, остро необходимы новые энергомощности и как можно скорее.
2. Реакторы, которые работают по иному технологическому процессу, потребуют опытного государственного регулирующего органа, который сможет проверить процесс строительства и выдать лицензию на эксплуатацию столь непростого объекта. В Эстонии нет опыта эксплуатации ядерных реакторов и нет госрегулятора, следовательно, нам не подходят экзотические технологии в качестве первого реактора.
3. Схожая ситуация с персоналом станции, который будет обслуживать такую АЭС. В отличие от водяных реакторов, реакторы 4-го поколения не имеют наработанных реакторо-лет. Нет устоявшейся практики обслуживания подобных объектов.
4. Проблемы поджидают и с топливом для таких реакторов. Иная конструкция обязывает использовать специальное ядерное топливо, рынок которого намного меньше рынка топлива для водяных реакторов. Некоторые технологии вообще требуют создания отдельных производственных цепочек для создания топлива нового типа.
5. Цепочка поставок комплектующих для станции с реактором 4-го поколения будет создаваться и лицензироваться с нуля, что создаст серьезные риски в отношении возведения станции в срок. Не говоря уже о финансировании такого проекта инвесторами.
6. Это все подтвердило международное агентство по атомной энергии – МАГАТЭ. В своих рекомендациях для государственной рабочей группы, изучающей вопрос внедрения атомной энергии в Эстонии, МАГАТЭ не рекомендовало рассматривать реакторы 4-го поколения, а сосредоточиться на проверенной временем и повсеместно применяемой технологии водяных реакторов.
Исходя из вышеперечисленного, команда инженеров Fermi Energia решила сосредоточиться на последних разработках в сфере классических технологий – водяных реакторах.
Последние два года Fermi Energia публично заявляет, что наиболее вероятной технологией для внедрения в Эстонии является малый модульный реактор BWRX-300 производства американо-японского концерна GE Hitachi.
BWRX-300 – это дальнейшее развитие уже существующих и эксплуатирующихся водяных реакторов (BWR) от GE Hitachi, который вобрал в себя все лучшее от своих предшественников. Его отличие от крупных классических реакторов – в меньшем размере, меньшей мощности и усовершенствованных системах безопасности.
По схожей технологии работает 17% (76 реакторов) гражданских реакторов по всему миру. Ближайшие к нам кипящие водяные реакторы работают в Швеции и Финляндии, где они показывают исключительные показатели надежности и безопасности. Хорошо известно, как такие системы обслуживать, и существует множество специалистов, которые имеют опыт работы на подобных АЭС.
Реакторы BWRX-300 рассматривают для строительства такие страны как Канада, США, Швеция, Польша и другие. Возведение первого реактора BWRX-300 начнется в 2024–2025 годах в Канаде для энергетической̆ компании Ontario Power Generation. Коммерческое использование реактора начнется в 2027–2028 годах. По результатам строительства можно будет заключить, соответствуют ли действительности указанные производителем реактора характеристики, и принять окончательное решение о том, подходит ли он для Эстонии.
Исходя из восьми пунктов, описывающих реакторы 4-го поколения, BWRX-300 поколения 3+ совпадает по 3 пунктам:
1. Экономика – BWRX-300 будет иметь уровень финансового риска, сравнимый с другими энергетическими проектами.
2. Безопасность и надежность – как и реакторы 4-го поколения он будет отличаться высокой безопасностью и надежностью.
3. Безопасность и надежность – как и реакторы 4-го поколения он имеет очень низкую вероятность и масштаб (в случае таковой) повреждения активной зоны реактора.
Пункт, по которому BWRX-300 уступает гипотетическим реакторам 4-го поколения, является эффективное дожигание ядерного топлива. В этом вопросе он сравним с классическими реакторами, работающими по всему миру.
Будут проведены детальные геологические исследования места для захоронения ядерного топлива
Шогенов в своем критическом мнении пишет, что не проведена геологическая разведка места для захоронения опасных радиоактивных отходов (по имеющимся геологическим данным, в эстонских породах-фундаментах присутствует вода, что делает хранение радиоактивных отходов в эстонских гранитах невозможным).
В Эстонии еще не приступали к выбору места для хранилища радиоактивных отходов. Вопрос выбора места, где будут находиться АЭС и хранилище радиоактивных отходов, останется в компетенции государства. Разумеется, перед выбором конкретной локации пройдут всесторонние геологические исследования.
Эстония располагается на таком же геологическом основании, как Финляндия и Швеция (фенноскандинавский геологический щит). Это кристаллическое основание, представляющее собой крайне стабильный гомогенный скальный материал (гранит).
В Швеции также есть разломы в кристаллическом фундаменте. Это решается детальными исследованиями при выборе места. Подробнее о том, как в Швеции выбирали место для финального хранилища радиоактивного топлива, можно прочитать здесь.
Место для АЭС будет выбирать государство в ходе государственной спецпланировки
Автор пишет, что предварительное геологическое исследование подходящих мест для строительства станции произвела фирма, являющаяся акционером, а, следовательно, бенефициаром проекта.
Это утверждение не соответствует действительности. Бельгийская инжиниринговая компания Tractebel (акционер Fermi Energia), провела предварительную оценку, где могла бы находиться станция. Она не проводила отдельных геологических исследований, а основывала свое заключение на открытых источниках из государственных регистров. Предварительная оценка наличия подходящих мест для АЭС проводилась методом исключения – где станция точно не может быть возведена. На основании этого анализа было выявлено два наиболее подходящих места: Летипеа рядом с городом Кунда и площадка рядом с карьером в Айду (Люганузе). С презентацией результатов анализа Tractebel можно ознакомиться здесь.
Недавно начались предварительные геологические исследования потенциальных мест для строительства АЭС. Инженерное бюро Steiger приступит к инженерно-геологическим исследованиям в одном из потенциальных мест размещения планируемого реактора малой мощности, в Виру-Нигула. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Особое внимание будет уделено слою синей глины, которая залегает в этом регионе. Результаты бурения будут проанализированы разработчиком станции с целью получить ответ, можно ли потенциально строить в этом месте, и если да, то применяя какую технологию строительства.
Окончательное решение о том, где строить АЭС, будет принято государством в ходе детальной государственной планировки.
Подготовка кадров для АЭС уже началась
Автор пишет, что в Эстонии нет специалистов, а те, которые возможно выучатся, не будут иметь практического опыта, особенно в критических ситуациях.
Это утверждение не соответствует действительности. В одной только Fermi Energia работают два доктора наук в сфере ядерной энергетики, один доктор наук по физике ядерных реакторов и два магистра в сфере ядерной энергетики. Персонал имеет опыт работы в компаниях-операторах АЭС в Финляндии и Швеции, также к коллективу присоединился оператор ядерного реактора с подводного флота ВМС США.
Это не считая людей, которые имеют профильное образование и опыт работы в ядерной индустрии, но, проживая в Эстонии, заняты в иных сферах.
Помимо прочего, Fermi Energia ежегодно отправляет двоих студентов на обучение ядерной энергетике в лучших университетах мира, выплачивая стипендию в размере 1000 евро в месяц. Они обучаются в Швейцарии, Франции и Швеции. После обучения и практики молодые специалисты должны будут поработать несколько лет на Fermi Energia. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Рядом с АЭС расположится симулятор (точная копия зала управления реактором и турбиной), где будут постоянно прорабатываться нештатные ситуации.
По факту на АЭС работают в три смены: 1-я работает на реакторе, 2-я отдыхает, 3-я тренируется на симуляторе. Таким образом, персонал всегда готов реагировать и знает, как вести себя в критических ситуациях.
АЭС – это производственный объект
Автор пишет, что по плану Fermi лучшими работниками атомной станции являются обычные инженеры, не имеющие опыта и знаний в ядерной индустрии.
По заверению инструкторов шведского учебного центра KSU, лучшие операторы АЭС получаются именно из работников с опытом работы на других производствах, прошедших соответствующее обучение. Поскольку современная АЭС – это прежде всего производственный объект, приоритет отдается пониманию принципов работы с давлением и другим сугубо механическим процессам. От обычной тепловой электростанции (ТЭС) АЭС отличает только реакторный зал. Практика обслуживания турбин и генератора схожа с обслуживанием на других ТЭС (к примеру, работающих на сланце).
В соответствии с исследованием, подготовленным финским Fortum (ссылка), на АЭС с малым модульным реактором работу получат от 70 до 150 человек. Из которых:
5% (4 – 8 человек) это ключевые эксперты с профильным образованием, как правило, доктора наук с опытом работы в ядерной индустрии.
15% (11 – 23 человек) это специалисты с профильным образованием и опытом работы в ядерной индустрии. Как правило, инженеры с магистерской степенью.
80% (55 – 119 человек) могут быть сотрудниками без опыта работы в ядерной индустрии, но прошедшими программу повышения квалификации. Обучать персонал планируется в сотрудничестве с SKU (организация, обучающая персонал для шведских АЭС) в центре повышения квалификация персонала в Швеции.
Необходимый персонал можно будет обучить и пригласить из-за рубежа. К примеру, после закрытия в Финляндии проекта АЭС Ханхикиви, большое количество специалистов остались без работы.
Подробнее о том, какие компетенции в сфере ядерной энергетики есть в Эстонии, можно прочитать здесь.
АЭС – это не холодильник
Автор сокрушается: „У нас в стране не смогли толком сохранить даже вакцину, не соблюли необходимые температурные режимы и загубили лекарств на миллионы евро, боюсь представить, как наши „специалисты-инженеры“ будут транспортировать радиоактивные отходы“.
Это крайне сомнительный обобщающий довод, обесценивающий всех специалистов-инженеров нашей страны. Выходит, что если где-то была допущена технологическая ошибка в проектировании холодильника, то любые технологические инновации в стране невозможны.
Напомню, что над нашими головами каждый день летают самолеты, которые обслуживают местные специалисты, в больнице нам делают рентгеновские снимки аппаратами, которые обслуживают местные инженеры-радиологи и т. д. С реактором наши специалисты тоже справятся.
Эстонские ученые, руководящие экспериментами в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), заверяют, что ядерный реактор – это не что-то запредельное, а необходимый шаг в развитии нашей страны и науки.
По теме беспокойства о транспортировке ядерных отходов. Факт в том, что за всю мировую историю транспортировки высокоактивных материалов (связанных с атомной энергетикой) не зафиксировано ни одного происшествия с радиационными последствиями. Хотя 1% перевозимых опасных грузов в ЕС составляют радиоактивные материалы.
Работы по транспортировке контролируются как государственным надзорным органом, так и международными специалистами МАГАТЭ.
Радиация не пахнет и не видна, но хороша изучена
Автор считает, что „в случае утечки отходов этот факт можно скрыть, и никто никогда ничего не узнает. Ведь радиация не пахнет и не видна. Человек просто получит дозу радиации, а потом тихонько умрет от рака. В современном мире онкология настолько распространена, что никто ничего не заподозрит“.
Непонятно, что именно Шогенов представляет как „утечку“ отходов. На эстонской АЭС не будет образовано жидких ядерных отходов, которые могли бы куда-то утекать. В то же время надзор за отходами жестко регламентирован и контролируется инспекторами МАГАТЭ. На учете каждый грамм.
Kiirguskaitse amet уже сегодня следит за изменениями радиационного фона в Эстонии. Данные о слежении за радиацией по всей Европе доступны в онлайн режиме каждому человеку: здесь. Также, в случае, строительства атомной станции, возможности и системы по наблюдению за изменениями радиационного фона будут существенно расширены, что позволит нам лучше защитить наше население.
По поводу негативного воздействия ядерных отходов на здоровье человека.
Доля радиации, которую человек получает от всего ядерного цикла (добыча урана, производство топлива, обслуживание систем реактора, переработка топлива и т. д.) – менее 0,1%.
Человечество разработало эффективные и безопасные способы хранения и транспортировки ядерных отходов.
Людям, которые всерьез боятся радиации, стоит задуматься о вреде курения, ведь с табачным дымом человек получает высокую дозу радиации, накопленной листьями табака. Еще нужно чаще проветривать квартиру, особенно живя на первом этаже. Ведь главный фактор радиационного воздействия на жителя Эстонии – это невидимый радиоактивный газ радон. Он поднимается из земли и скапливается в подвальных помещениях. Подробнее о том, что такое радиация и какие ее виды существуют, можно прочитать здесь.
Здание реактора выдерживает прямое падение пассажирского лайнера
Главная претензия Шогенова состоит в стратегической безопасности АЭС. Он задается вопросом: можно ли вообще ее обеспечить в условиях современных военных реалий? Автор пишет, что в случае атаки на АЭС территория Эстонии станет непригодной для жизни: „Достаточно одного иранского дрона – и наша территория станет непригодной для жизни на ближайшие пару сотен, а может и тысяч лет“.
Данное утверждение не соответствует истине. Планируемый для Эстонии реактор окружен железобетонный оболочкой толщиной в 1 метр. Напряженный бетон обшит изнутри слоем стали. Эта оболочка способна выдержать даже прямое попадание пассажирского лайнера с полными топливными баками.
Даже пробив метр железобетона, для повреждения активной зоны нужно бить ровно под 90 градусов, ведь активная зона реактора находится под землей, а корпус реактора – это 10–20 см стали высочайшего (ядерного) качества.
Пассивные системы безопасности в случае обесточивания малого модульного реактора BWRX-300 способны автономно его охлаждать в течение недели.
Разрушить такой объект как АЭС – нетривиальная задача.
Прилагаю исследование Института химической и биологической физики KBFI по теме зон аварийного планирования для малых модульных реакторов (ссылка).
При этом возникает резонный вопрос: зачем разрушать АЭС? Какие политические цели будут преследовать такие действия?
Факт в том, что у нас есть реальный кейс войны в Украине, где мы видим, что происходит на АЭС с крупными реакторами, требующими активного охлаждения. Да, АЭС используется как прикрытие, но за 9 месяцев активных боевых действий реакторы не бомбили, не было выбросов радиации. Также напомню, что нас в любом случае окружают крупные реакторы в Финляндии и Швеции – странах, которые в скором времени тоже станут членами НАТО.
Любопытно, как Казбулат Шогенов представляет себе совмещение бомбежек гражданского ядерного объекта и членство в МАГАТЭ и других международных институтах ООН. Такое событие повлечет за собой жесточайший ответ планетарного масштаба, который выходит далеко за пределы наложенных сейчас санкций.
Итог
При правительстве действует рабочая группа (tuumaenergia töörühm), которая всесторонне изучает вопрос возможности внедрения на территории Эстонии атомной энергетики. Это группа состоит из представителей всех министерств и департаментов, связанных с тематикой. Чиновники проводят всесторонний, независимый анализ всевозможных рисков, связанных с атомной энергетикой. Когда работа будет завершена, финальный отчет проверит МАГАТЭ как независимый контролирующий орган. На основании этого отчета правительство примет в 2024 году решение о том, есть ли место для атомной энергии в энергопортфеле Эстонии. Если правительство примет решение в пользу атомной энергетики и парламент проголосует за это, последуют дальнейшие детальные исследования по выбору места для АЭС и хранилища отходов. Будет запущена процедура по созданию государственного регулятора и начнутся мероприятия по подготовке кадров.
При рабочей группе также действует подгруппа по выбору места для АЭС и ядерных отходов (ruumianalüüsi alltöörühm), в которую входят представитель гидрогеологического отдела эстонской геологической службы, представитель эстонского зеленого движения, представители Министерства окружающей среды и Министерства обороны и многие другие. Если Казбулат Шогенов считает, что он располагает экспертизой и имеет особое мнение по данному вопросу, то может принять участие в работе группы, предложив им свои услуги.
Подробнее о проекте эстонской АЭС читайте в блоге Путь атома