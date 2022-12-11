„Здание реактора выдерживает прямое падение пассажирского лайнера“: станет или эстонская АЭС угрозой национальной безопасности?

2. Реакторы, которые работают по иному технологическому процессу, потребуют опытного государственного регулирующего органа, который сможет проверить процесс строительства и выдать лицензию на эксплуатацию столь непростого объекта. В Эстонии нет опыта эксплуатации ядерных реакторов и нет госрегулятора, следовательно, нам не подходят экзотические технологии в качестве первого реактора.

1. Проекты реакторов 4-го поколения до сих пор находятся в зачаточной стадии. Неизвестно, когда эти технологии будут готовы для внедрения. В то же время в Эстонии к 30-м годам потребуется замена сланцевых энергоблоков. В нашем регионе бушует энергокризис, остро необходимы новые энергомощности и как можно скорее.

После детального исследования от этой идеи решили отказаться. На то было множество причин:

Правда состоит в том, что когда Fermi Energia создавалась, ее команда действительно рассматривала революционные технологии малых модульных реакторов (4-го поколения). Такие реакторы принято называть идеальными реакторами будущего. Они должны работать по иным принципам, отличающимся от используемых в известных и успешно применяемых по миру водяных реакторах. В реакторах 4-го поколения в качестве теплообменника вместо воды должны будут применяться расплав солей, газ гелий или расплавленные металлы (натрий или свинец) и др.

Казбулат Шогенов пишет, что Fermi Energia (компания, продвигающая проект АЭС в Эстонии) обманула общественность, поскольку сначала она предлагала проект реактора нового поколения, испытания которого еще не проведены и сама технология только запатентована, но потом приняла решение о применении в Эстонии старой проверенной технологии с некими новшествами.

В материале автор привел ряд критических соображений, выступая против проекта АЭС в Эстонии. Известно, что атомная энергетика – это сложная для понимания непрофессионала сфера человеческой деятельности, требующая знаний, основанных на фактах. Тем не менее, автором был приведен ряд неверных утверждений, вводящих общественность в заблуждение по теме планируемой для Эстонии АЭС.

По схожей технологии работает 17% (76 реакторов) гражданских реакторов по всему миру. Ближайшие к нам кипящие водяные реакторы работают в Швеции и Финляндии, где они показывают исключительные показатели надежности и безопасности. Хорошо известно, как такие системы обслуживать, и существует множество специалистов, которые имеют опыт работы на подобных АЭС.

BWRX-300 – это дальнейшее развитие уже существующих и эксплуатирующихся водяных реакторов (BWR) от GE Hitachi, который вобрал в себя все лучшее от своих предшественников. Его отличие от крупных классических реакторов – в меньшем размере, меньшей мощности и усовершенствованных системах безопасности.

Последние два года Fermi Energia публично заявляет, что наиболее вероятной технологией для внедрения в Эстонии является малый модульный реактор BWRX-300 производства американо-японского концерна GE Hitachi.

6. Это все подтвердило международное агентство по атомной энергии – МАГАТЭ. В своих рекомендациях для государственной рабочей группы, изучающей вопрос внедрения атомной энергии в Эстонии, МАГАТЭ не рекомендовало рассматривать реакторы 4-го поколения, а сосредоточиться на проверенной временем и повсеместно применяемой технологии водяных реакторов.

5. Цепочка поставок комплектующих для станции с реактором 4-го поколения будет создаваться и лицензироваться с нуля, что создаст серьезные риски в отношении возведения станции в срок. Не говоря уже о финансировании такого проекта инвесторами.

4. Проблемы поджидают и с топливом для таких реакторов. Иная конструкция обязывает использовать специальное ядерное топливо, рынок которого намного меньше рынка топлива для водяных реакторов. Некоторые технологии вообще требуют создания отдельных производственных цепочек для создания топлива нового типа.

3. Схожая ситуация с персоналом станции, который будет обслуживать такую АЭС. В отличие от водяных реакторов, реакторы 4-го поколения не имеют наработанных реакторо-лет. Нет устоявшейся практики обслуживания подобных объектов.

Эстония располагается на таком же геологическом основании, как Финляндия и Швеция (фенноскандинавский геологический щит). Это кристаллическое основание, представляющее собой крайне стабильный гомогенный скальный материал (гранит).

В Эстонии еще не приступали к выбору места для хранилища радиоактивных отходов. Вопрос выбора места, где будут находиться АЭС и хранилище радиоактивных отходов, останется в компетенции государства. Разумеется, перед выбором конкретной локации пройдут всесторонние геологические исследования.

Шогенов в своем критическом мнении пишет, что не проведена геологическая разведка места для захоронения опасных радиоактивных отходов (по имеющимся геологическим данным, в эстонских породах-фундаментах присутствует вода, что делает хранение радиоактивных отходов в эстонских гранитах невозможным).

Пункт, по которому BWRX-300 уступает гипотетическим реакторам 4-го поколения, является эффективное дожигание ядерного топлива. В этом вопросе он сравним с классическими реакторами, работающими по всему миру.

3. Безопасность и надежность – как и реакторы 4-го поколения он имеет очень низкую вероятность и масштаб (в случае таковой) повреждения активной зоны реактора.

2. Безопасность и надежность – как и реакторы 4-го поколения он будет отличаться высокой безопасностью и надежностью.

Реакторы BWRX-300 рассматривают для строительства такие страны как Канада, США, Швеция, Польша и другие. Возведение первого реактора BWRX-300 начнется в 2024–2025 годах в Канаде для энергетической̆ компании Ontario Power Generation. Коммерческое использование реактора начнется в 2027–2028 годах. По результатам строительства можно будет заключить, соответствуют ли действительности указанные производителем реактора характеристики, и принять окончательное решение о том, подходит ли он для Эстонии.

Недавно начались предварительные геологические исследования потенциальных мест для строительства АЭС. Инженерное бюро Steiger приступит к инженерно-геологическим исследованиям в одном из потенциальных мест размещения планируемого реактора малой мощности, в Виру-Нигула. Подробнее об этом можно прочитать здесь . Особое внимание будет уделено слою синей глины, которая залегает в этом регионе. Результаты бурения будут проанализированы разработчиком станции с целью получить ответ, можно ли потенциально строить в этом месте, и если да, то применяя какую технологию строительства.

Это утверждение не соответствует действительности. Бельгийская инжиниринговая компания Tractebel (акционер Fermi Energia), провела предварительную оценку, где могла бы находиться станция. Она не проводила отдельных геологических исследований, а основывала свое заключение на открытых источниках из государственных регистров. Предварительная оценка наличия подходящих мест для АЭС проводилась методом исключения – где станция точно не может быть возведена. На основании этого анализа было выявлено два наиболее подходящих места: Летипеа рядом с городом Кунда и площадка рядом с карьером в Айду (Люганузе). С презентацией результатов анализа Tractebel можно ознакомиться здесь .

В Швеции также есть разломы в кристаллическом фундаменте. Это решается детальными исследованиями при выборе места. Подробнее о том, как в Швеции выбирали место для финального хранилища радиоактивного топлива, можно прочитать здесь .

Окончательное решение о том, где строить АЭС, будет принято государством в ходе детальной государственной планировки.

Подготовка кадров для АЭС уже началась

Автор пишет, что в Эстонии нет специалистов, а те, которые возможно выучатся, не будут иметь практического опыта, особенно в критических ситуациях.

Это утверждение не соответствует действительности. В одной только Fermi Energia работают два доктора наук в сфере ядерной энергетики, один доктор наук по физике ядерных реакторов и два магистра в сфере ядерной энергетики. Персонал имеет опыт работы в компаниях-операторах АЭС в Финляндии и Швеции, также к коллективу присоединился оператор ядерного реактора с подводного флота ВМС США.

Это не считая людей, которые имеют профильное образование и опыт работы в ядерной индустрии, но, проживая в Эстонии, заняты в иных сферах.

Помимо прочего, Fermi Energia ежегодно отправляет двоих студентов на обучение ядерной энергетике в лучших университетах мира, выплачивая стипендию в размере 1000 евро в месяц. Они обучаются в Швейцарии, Франции и Швеции. После обучения и практики молодые специалисты должны будут поработать несколько лет на Fermi Energia. Подробнее об этом можно прочитать здесь .

Рядом с АЭС расположится симулятор (точная копия зала управления реактором и турбиной), где будут постоянно прорабатываться нештатные ситуации.

По факту на АЭС работают в три смены: 1-я работает на реакторе, 2-я отдыхает, 3-я тренируется на симуляторе. Таким образом, персонал всегда готов реагировать и знает, как вести себя в критических ситуациях.

АЭС – это производственный объект

Автор пишет, что по плану Fermi лучшими работниками атомной станции являются обычные инженеры, не имеющие опыта и знаний в ядерной индустрии.