Источники радиоактивного облучения: откуда берётся радиация?

Радиация – это общее название, объединяющее различные виды электромагнитного излучения. Имея множество форм, радиационное излучение окружает нас буквально повсюду.

Солнечный свет – тоже один из видов радиации. Это не мешает нам загорать и наслаждаться солнечными лучами. Мобильный телефон постоянно излучает радиоволны, но мы не боимся носить его у себя в кармане. Мы без опаски наблюдаем, как еда разогревается в микроволновой печи. Тем не менее, не вся радиация безопасна, существуют и ее опасные формы, представляющие угрозу для человека.

Одним из видов радиации является ионизирующее излучение. Это та часть спектра радиации, которая способна оказывать влияние на материю и, как следствие, на человека.

Ионизирующее излучение потенциально опасно для людей, так как воздействует на ткани живого организма. Неприятность заключается в том, что наши органы чувств не способны обнаружить излучение до того, как проявятся нежелательные или даже губительные последствия для нашего организма.

К сожалению, полностью избавиться и защититься от ионизирующей радиации не получится, так как она окружает нас повсюду. Большую часть ионизирующего облучения человек получает от естественной – природной радиации. Источниками ионизирующего облучения в природе являются первичные радиоизотопы: уран, торий и радиоактивный изотоп калия. Эти элементы и продукты их распада существовали в Земной коре с момента ее формирования, присутствуя почти во всех камнях, строительных материалах, еде, воде и даже в воздухе. Полностью избавиться от их влияния на нас невозможно.

Природный газ радон и медицина – источники ионизирующей радиации