Есть ли в Эстонии специалисты для работы на АЭС? И как получить стипендию 1000 евро в месяц для обучение ядерной энергетике?

В 2020 году было заказано исследование этого вопроса у финской государственной энергетической компании Fortum. По результатам исследования выяснилось, что работу на малой АЭС с одним реактором получат от 70 до 150 человек. Также в государственный надзорный орган (государственный регулятор) потребуется нанять от 30 до 50 человек.

Малый ядерный реактор, планируемый для Эстонии, будут обслуживать от 70 до 150 человек. Значительная часть из них будут люди тех же профессий, что и на действующих в Эстонии электростанциях. Физики-ядерщики в белых халатах – это образ из прошлого, когда на заре ядерной эры реакторы еще только разрабатывались. Эстония не планирует создавать с нуля собственную технологию реакторов. Планируется построить американский малый реактор BWRX-300, опытный образец которого будет построен и протестирован в Канаде. Подробнее о проекте АЭС для Эстонии можно прочитать здесь.

На современных АЭС физики-ядерщики не работают, так как для рутинных процедур управления реактором 5-летних академических познаний в теоретической физике не требуется. АЭС – это прежде всего производственный объект, где необходимы люди технических специальностей. Шведские инструкторы, готовящие персонал для АЭС, отмечают, что лучшие специалисты – операторы реактора и операторы турбины – получаются из людей, которые пришли с опытом работы на других производствах. В Финляндии и Швеции операторами АЭС становятся люди, окончившие профессионально-технические училища. На станции важно знать, как работают вентили, понимать принципы работы с давлением и прочие сугубо технические отраслевые моменты.

Персонал для будущей эстонской АЭС планируется обучать в сертифицированном центре повышения квалификация разработчика реактора (с большой степенью вероятности – в Швеции). Также рядом с эстонской АЭС будет построен тренировочный симулятор (копия зала управления АЭС), на котором персонал будет постоянно тренировать свои действия в штатных и нештатных ситуациях.

Будущий оператор АЭС – Fermi Energia