Есть ли в Эстонии специалисты для работы на АЭС? И как получить стипендию 1000 евро в месяц для обучение ядерной энергетике?(16)
В связи с планами строительства в Эстонии малой АЭС возникает вопрос, есть ли в Эстонии необходимые компетенции для столь амбициозного проекта? На него подробно отвечает блогер RusDelfi и сотрудник компании Fermi Energia, которая развивает проект Эстонской АЭС Андрес Ингерман.
В 2020 году было заказано исследование этого вопроса у финской государственной энергетической компании Fortum. По результатам исследования выяснилось, что работу на малой АЭС с одним реактором получат от 70 до 150 человек. Также в государственный надзорный орган (государственный регулятор) потребуется нанять от 30 до 50 человек.
Малый ядерный реактор, планируемый для Эстонии, будут обслуживать от 70 до 150 человек. Значительная часть из них будут люди тех же профессий, что и на действующих в Эстонии электростанциях. Физики-ядерщики в белых халатах – это образ из прошлого, когда на заре ядерной эры реакторы еще только разрабатывались. Эстония не планирует создавать с нуля собственную технологию реакторов. Планируется построить американский малый реактор BWRX-300, опытный образец которого будет построен и протестирован в Канаде. Подробнее о проекте АЭС для Эстонии можно прочитать здесь.
На современных АЭС физики-ядерщики не работают, так как для рутинных процедур управления реактором 5-летних академических познаний в теоретической физике не требуется. АЭС – это прежде всего производственный объект, где необходимы люди технических специальностей. Шведские инструкторы, готовящие персонал для АЭС, отмечают, что лучшие специалисты – операторы реактора и операторы турбины – получаются из людей, которые пришли с опытом работы на других производствах. В Финляндии и Швеции операторами АЭС становятся люди, окончившие профессионально-технические училища. На станции важно знать, как работают вентили, понимать принципы работы с давлением и прочие сугубо технические отраслевые моменты.
Персонал для будущей эстонской АЭС планируется обучать в сертифицированном центре повышения квалификация разработчика реактора (с большой степенью вероятности – в Швеции). Также рядом с эстонской АЭС будет построен тренировочный симулятор (копия зала управления АЭС), на котором персонал будет постоянно тренировать свои действия в штатных и нештатных ситуациях.
Будущий оператор АЭС – Fermi Energia
В Fermi Energia – компании, развивающей проект малой АЭС для Эстонии, работают три доктора наук и два магистра наук в сфере ядерной энергетики. Сотрудники имеют опыт работы в ядерной индустрии Швеции и Финляндии.
Калев Каллеметс – учредитель и генеральный директор Fermi Energia
Образование: докторская степень (PhD) по экономике, полученная в Taltech.
Опыт работы: был ответственен за создание Эстонской геологической службы и в последующем работал вице-директором этой организации.
Марти Ельцов – учредитель и технический директор Fermi Energia
Образование: докторская степень (PhD) по ядерной физике, полученная в Королевском технологическом институте (KTH), Швеция.
Опыт работы: руководитель рабочей группы ядерных технологий в Институте химической и биологической физики (KBFI). Член энергетической комиссии при Академии наук Эстонии.
Хенри Ормус – учредитель и член правления Fermi Energia
Образование: магистр наук (M.Sc.) по ядерной инженерии, степень получена в Королевском технологическом институте (KTH), Швеция. Вторая магистерская степень по электроинженерии получена в Taltech.
Опыт работы: работал в США в компании Westinghouse. Отвечал за оценку вероятностных рисков малых модульных реакторов. Работал инженером в Fennovoima – финской компании, занимающейся строительством АЭС в Финляндии.
Мерья Пукари – учредитель и менеджер топливного цикла Fermi Energia
Образование: доктор наук (PhD) по физике ядерных реакторов.
Опыт работы: Директор Шведского центра ядерных технологий.
Каспар Кёэп – учредитель и менеджер по безопасности Fermi Energia
Образование: докторская степень (PhD) по ядерной инженерии.
Опыт работы: работал главным инженером шведской компании Furhat Robotics.
Сандор Лийве – учредитель и глава совета Fermi Energia
Опыт работы: директор Eesti Energia с 2005 по 2014 год. Опыт работы по привлечению финансирования на крупномасштабные инфраструктурные проекты в сфере энергетики.
Майт Мюнтель – учредитель и член совета Fermi Energia
Образование: докторская степень (PhD) по теоретической физике, полученная в Тартуском университете.
Опыт работы: занимался открытием бозона Хиггса на Большом адронном коллайдере в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН).
Андрей Гороновский – консультант Fermi Energia по ядерной инженерии
Образование: обучался в докторантуре физического факультета Тартуского университета. Имеет степень магистра наук (M.Sc.) по ядерной энергетике, степень получена в Королевском технологическом институте (KTH), Швеция.
Альберт Копьев – консультант Fermi Energia по теме строительства АЭС
Образование: магистр наук (M.Sc.) в области гражданского строительства, степень получена в Taltech.
Опыт работы: работал ответственным прорабом на строительных площадках АЭС в Финляндии.
Райнер Кюнгас – консультант Fermi Energia по вопросам производства водорода
Образование: докторская степень (PhD) по химической инженерии, полученная в Пенсильванском университете США.
Опыт работы: работал в Rolls-Royce Fuel Cell Systems над разработкой топливных элементов. Более 8 лет работал в материаловедческой исследовательской группе в Дании.
Стипендии на обучение ядерной энергетике за рубежом
Уже второй год подряд Fermi Energia выдает по две стипендии на обучение ядерной энергетике за рубежом. Стипендия выплачивается в течение двух академических лет (2х10 месяцев), ее размер составляет 1000 евро в месяц. Условием получения стипендии является обязательство стипендиатов по окончании университета проработать в Fermi Energia не менее трех лет.
Райнер Келк – стипендиат Fermi Energia первого года
Учится в магистратуре на факультете ядерной инженерии по совместной программе Федеральной политехнической школы Лозанны и Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETHZ). Последняя занимает 4-е место в мире в рейтинге лучших университетов мира в области инженерных и технических наук. В числе наиболее известных выпускников данного вуза – первый в истории лауреат Нобелевской премии по физике Вильгельм Конрад Рёнтген (первооткрыватель рентгеновского излучения) и один из основателей современной теоретической физики и лауреат Нобелевской премии по физике – Альберт Эйнштейн. В этом году Райнер Келк проходит летнюю стажировку в компаниях, занимается анализом и планированием окончательного захоронения радиоактивных отходов в Швейцарии.
Михкель Аавик – стипендиат Fermi Energia первого года
Учится в магистратуре по европейской программе изучения ядерной инженерии. Первый университет, в котором он будет учиться, – Политехнический университет Каталонии (UPC). Вуз входит в число 50 лучших университетов мира в области энергетики и инженерии. Далее он продолжит обучение в Технологическом институте Гренобля или в Университете Париж-Сакле.
Ауртон Хююс – стипендиат Fermi Energia второго года
Учится в магистратуре на факультете ядерной инженерии в Королевском технологическом институте (KTH), Швеция.
Элисе Поом – стипендиат Fermi Energia второго года
Учится в магистратуре на факультете ядерной инженерии в Королевском технологическом институте (KTH), Швеция.
Обучение ядерной энергетике в эстонских университетах
В Таллиннском техническом университете (Taltech) начато преподавание предметов „Современная ядерная энергетика“ и „Физика ядерных реакторов“.
В Тартуском университете начнется преподавание предмета „Семинар по ядерным технологиям“.
Научно-исследовательская работа по теме ядерной энергетике в Эстонии
В Научно-исследовательском институте химической и биологической физики KBFI действует рабочая группа по ядерным технологиям. Группа работает над проектом „Анализ рисков и последствий самых тяжелых инцидентов с потерей охладителя и расплавления реактора применительно к малым модульным реакторам“.
В институте также изучают возможности применения искусственного интеллекта при управлении ядерным реактором.
На физическом факультете Тартуского университета эстонские ученые работают над международными проектами:
„MAX IV – ускоритель частиц (синхротрон 4-го поколения)“.
EUROfusion – зонтичная организация над европейскими лабораториями, работающими с управляемым термоядерным синтезом.
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
European Spallation Source – крупнейший материаловедческий центр на основе нейтронного источника.
Государственные компетенции в сфере радиации и ядерной энергии
Для государства тема радиации также не нова. На государство работает множество специалистов, которые имеют опыт работы с радиацией, радиоактивными материалами, а также непосредственно с отходами, образованными вследствие работы ядерных реакторов (советский ядерный реактор в Палдиски).
Реэлика Руннель – советник по вопросам радиации Министерства окружающей среды Эстонии.
Образование: диплом по радиационной безопасности, выданный МГЭИ им. А. Д. Сахарова, а также магистр наук (M.Sc.) по теме науки об окружающей среде.
Опыт работы: на протяжении двух лет была членом правления (Board member) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 10-летний опыт разработки политики, стратегий и законодательных документов в области радиационной защиты и ядерной безопасности в Эстонии.
Теэт Койтъярве – советник департамента окружающей среды, отвечает за тему радиационной и ядерной безопасности (Safety/Security) и кризисного управления (CBRN).
В Министерстве окружающей среды Эстонии действует отдел атмосферного воздуха и радиации (Välisõhu ja Kirgusosakond). Основной задачей отдела является подготовка и реализация политики в области охраны атмосферного воздуха, радиационной безопасности в Эстонии. В отделе работает 7 человек.
Отдел климата и радиации (Kliima- ja kiirgusosakond) в Департаменте окружающей среды (Keskkonnaamet). В отделе работает 4 человека.
Бюро радиационного контроля (Kiirgusseire büroo) в Департаменте окружающей среды (Keskkonnaamet). В бюро работает 8 человек.
Бюро радиационной защиты (Kiirguskaitse büroo) в Департаменте окружающей среды (Keskkonnaamet). В бюро работает 6 человек.
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet). Департамент имеет компетенции по оценке строительства и обслуживания компонентов электростанций. По большей части АЭС представляет собой классическую теплоэлектростанцию (за исключением реакторного зала).
Государственное предприятие A.L.A.R.A. Учреждение занимается обслуживанием хранилищ радиоактивных отходов в Эстонии. В частности, специалисты A.L.A.R.A. занимаются деактивацией советского учебного ядерного реактора в Палдиски. Также организация занимается транспортировкой радиоактивных материалов.
Повышение компетенций
Профильные чиновники проходят обучение в рамках программы USA FIRST. Программа учреждена Государственным департаментом США. FIRST является аббревиатурой „Базовая инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов“ (FIRST).
Сотрудники Fermi Energia проходят обучение и повышают свою квалификацию.