Когда у нас появится собственная атомная энергетика и безопасно ли это? Что известно о проекте эстонской АЭС?

В ходе исследовательской работы были проанализированы доступные на данный момент технологии малых ядерных ректоров. Исследование показало, что наиболее подходящей для Эстонии технологией является малый реактор BWRX-300 от американской компании GE Hitachi.

Исследования показали, что единственно возможным вариантом для Эстонии может быть малая АЭС с модульным реактором. Крупная АЭС нам не подходит из-за того, что оператор сети Elering ограничивает поступления в сеть из одного энергоисточника 300 мегаваттами. Крупные АЭС также имеют недостатки в плане дороговизны и простоев в строительстве (подробнее о малых модульных реакторах и о недостатках крупных АЭС можно прочитать здесь ).

Группа ученых и предпринимателей, вдохновленных идеей постройки в Эстонии своей малой атомной электростанции, три года назад основала компанию Fermi Energia. Компания заказала и провела более 40 различных исследований, потратив в общей сложности более 700 000 евро, чтобы понять, возможно ли в Эстонии возвести АЭС и если да, то где она может быть построена, а также какая технология подходит для Эстонии больше всего.

С точки зрения ученых и специалистов в сфере энергетики и экономики, лучшим решением является возведение в Эстонии к 2032 году своей малой атомной электростанции.

Каждая страна обеспечивает себя критически важными ресурсами. Одним из важнейших и, без сомнения, базовым ресурсом, который лежит в основе всех других товаров и услуг, является энергия. За последнее время мы столкнулись с резким скачком цен на электричество. Это связано с повсеместным отказом от ископаемого топлива и отключением старых АЭС. Что касается Эстонии, то высокие квоты на CO2 и физический износ оборудования в скором времени сделают невозможным получение электричества от сжигания горючего сланца. Как следствие, возросшая зависимость от импорта электроэнергии пошатнет энергетическую безопасность государства. Эстонии требуются новые современные электростанции, которые смогут обеспечить страну чистой (свободной от выбросов CO2), надежной (доступной круглый год, независимо от погоды и времени суток) и дешевой электроэнергией.

Для чего Эстонии нужна собственная АЭС?

• Создать национальный регулятор (контролирующий государственный орган). По оценкам, для Эстонии потребуется около 30 чиновников.

• Принять закон о ядерной энергии (проект закона создан еще в 2010 году).

Будет ли место ядерной энергетике в энергопортфеле государства, решать правительству. В апреле 2021 года при Министерстве окружающей среды была учреждена государственная рабочая группа по ядерной энергетике. В нее вошли представители большей части министерств и Департамент окружающей среды. Рабочая группа должна изучить возможности внедрения в Эстонии атомной энергетики. Результаты независимого исследования будут представлены в заключительном отчете правительству осенью 2023 года. На основании этого отчета правительство должно будет вынести взвешенное решение о внедрении атомной энергетики в Эстонии. В случае положительного решения государству потребуется:

Когда в Эстонии будет построена АЭС?

В планах Fermi Energia – построить минимум два малых реактора, что в сумме покроет более половины энергопотребления Эстонии. Суммарная мощность двух реакторов составит 600 мегаватт, а нормальное электропотребление в Эстонии – 1000 мегаватт, в пиковые периоды 1500 мегаватт.

Первый реактор такого типа планируется построить в Канаде. После того как технологию ректора протестируют и проанализируют, можно будет сделать окончательное решение, подходит ли данное решение для Эстонии.

О том, как работает атомная электростанция, можно прочитать здесь .

BWRX-300 – это десятое поколение реакторов от GE Hitachi. Применяемые в нем технологии подтвердили свою надежность в реакторах предыдущих поколений, а новые технологические решения прошли этап лицензирования в надзорной комиссии по ядерной безопасности США. Мы имеем дело с малым модульным реактором мощностью 300 мегаватт, который использует водяное охлаждение с естественной циркуляцией (для обеспечения безопасности станции не требуются насосы). Сам реактор находится под землей.

Со следующего года в Тартуском университете начнется преподавание предмета „Семинар по ядерным технологиям“.

Помимо прочего, в Таллиннском техническом университете начато преподавание предметов „Современная ядерная энергетика“ и „Физика ядерных реакторов“.

Тем не менее, для того чтобы развивать и академическую базу, Fermi Energia выдает стипендии на обучение ядерной энергетике в зарубежных университетах. Первые студенты уже отправились на обучение в университеты Швейцарии, Франции и Испании.

Персонал для будущей эстонской АЭС планируется обучать в сертифицированном центре повышения квалификация разработчика реактора (с большой степенью вероятностью – в Швеции).

Приведем аналогию с томографом в больнице. Персонал обслуживает аппарат, руководствуясь всеми техниками безопасности, проводя обследование пациентов. Но в тоже время этот персонал не имеет глубинных познаний в теоретической физике. Он успешно справляется со своими задачами исходя из инструкций и пройденного обучения.

Малый реактор будет обслуживать от 70 до 100 человек. Большая часть из них представляет тот же спектр профессий, что и на действующих в Эстонии электростанциях. Ядерные физики в белых халатах не работают на современных атомных электростанциях. АЭС – это производственный объект, где необходимы люди технических специальностей. Шведские инструкторы, готовящие персонал для АЭС, отмечают, что лучшие операторы АЭС получаются из людей, которые пришли из других производств. В Финляндии и Швеции операторами АЭС становятся молодые, окончившие профессионально-технические училища. На станции важно знать, как работают вентили и клапаны, понимать принципы работы с давлением и прочие сугубо технические отраслевые моменты. Глубокое академическое понимание принципов теоретической физики избыточно на атомной электростанции.

Где взять персонал для АЭС?

• Запуск станции должен произойти в 2032 году. Установленный срок службы электростанции составит 60 лет, с возможным продлением до 80 или 100 лет.

• Строительство АЭС должно начаться в 2028 году.

• В ходе государственной спецпланировки будет выбрано место для АЭС.

В Научно-исследовательском институте химической и биологической физики KBFI сформирована и действует рабочая группа по ядерным технологиям.

Где может быть построена АЭС?

Территория Эстонии была детально проанализирована бельгийской компанией Tractebel, являющейся европейским лидером в сфере консалтинга и в области ядерной энергетики.

Было выявлено несколько потенциальных мест, где можно построить эстонскую АЭС. Одно из потенциальных мест находится рядом с городом Кунда в волости Виру-Нигула, второе место – в Айду в волости Люганузе. Принципы, на основе которых был основан выбор места: близость к линиям электропередач, крупным производствам и водоему для охлаждения. Окончательное решение, быть ли строительству АЭС в Эстонии и если да то, то где именно – решать правительству, руководствуясь государственной спецпланировкой.

Где брать уран для эстонской АЭС?

Урановая руда может быть приобретена оператором АЭС у любого производителя, а переработана в топливо она может быть многими компаниями по всему миру. На данный момент планируется, что закупка топлива для эстонской АЭС и его обогащение будет производиться в западных странах, таких как Канада и Франция.

Количество урана, содержащегося в почве и морской воде, делает его практически неисчерпаемым ресурсом. Исследованных месторождений хватит на сотни или даже тысячи лет использования (источник).

Прежде чем сделать из урана топливные элементы, его нужно сначала обогатить в центрифугах. Крупнейшие предприятия по обогащению урана находятся во Франции,

Германии, Нидерландах, Великобритании, США и России. Новые заводы по обогащению урана были построены во Франции и США.

Стоимость ядерного топлива составляет от 10% до 20% стоимости электроэнергии, вырабатываемой на АЭС.

Страны-лидеры по добыче урана:

Казахстан 19 477 т в год;

Австралия 6203 т в год;

Намибия 5413 т в год;

Канада 3885 т в год;

Узбекистан 3500 т в год;

Нигер 2991 т в год;

Россия 2846 т в год

Что делать с отходами?