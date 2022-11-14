Филипп Лось дал интервью Собчак: „Многие решили, что я провожу параллель между Холокостом и положением русских в Эстонии. Это не так“

„Знаете, почему меня, русского еврея, живущего в Эстонии всего (уже?) пять лет, так оскорбляет и выбешивает вся эта бесконечная возня с санкциями против русских? Когда под бодрые здравицы о поддержке украинского оружия и победе Добра над Злом из всех щелей вдруг полезла тухлая облезлая русофобия, и никто не зажимает нос и не говорит громко: „Фу!“ Удачный момент, не правда ли? Расквитаться за все, растоптать все свободы и права граждан Российской Федерации, как будто у нас без того своих проблем маловато. Что будет с нашими правами дальше? У какой черты остановятся наши ретивые соседи? Когда-то совсем недавно, помнится, они так же ретиво уничтожали в Эстонии евреев“, — написал Филипп Лось в конце августа на своей странице в Facebook. Сейчас, отвечая на вопрос Собчак, Лось отметил, что „не очень точно скомпоновал“ текст, поставив рассказ женщины, выжившей в Треблинке (концлагерь нацистов в Польше, действовал в 1942-43 годах, количество убитых - от 750 до 810 тысяч человек, - прим. ред.), который и стал триггером, отправной точкой для написания поста, после своего комментария, приведенного в цитате выше.