Филипп Лось дал интервью Собчак: „Многие решили, что я провожу параллель между Холокостом и положением русских в Эстонии. Это не так“(21)
Бывший художественный руководитель Русского театра Филипп Лось, уволенный в сентябре из театра и исключенный из рядов Союза режиссёров и драматургов Эстонии „в связи с заявлением, в котором он оскорбляет как Эстонское государство, так и жертв Второй мировой войны“, стал героем передачи „Осторожно: Собчак“.
Автор передачи Ксения Собчак начала свое интервью с нашумевшего поста Филиппа Лося, который и привел к множественным негативным реакциям в его адрес вплоть до предложений лишить его вида на жительство в Эстонии.
„Знаете, почему меня, русского еврея, живущего в Эстонии всего (уже?) пять лет, так оскорбляет и выбешивает вся эта бесконечная возня с санкциями против русских? Когда под бодрые здравицы о поддержке украинского оружия и победе Добра над Злом из всех щелей вдруг полезла тухлая облезлая русофобия, и никто не зажимает нос и не говорит громко: „Фу!“ Удачный момент, не правда ли? Расквитаться за все, растоптать все свободы и права граждан Российской Федерации, как будто у нас без того своих проблем маловато. Что будет с нашими правами дальше? У какой черты остановятся наши ретивые соседи? Когда-то совсем недавно, помнится, они так же ретиво уничтожали в Эстонии евреев“, — написал Филипп Лось в конце августа на своей странице в Facebook. Сейчас, отвечая на вопрос Собчак, Лось отметил, что „не очень точно скомпоновал“ текст, поставив рассказ женщины, выжившей в Треблинке (концлагерь нацистов в Польше, действовал в 1942-43 годах, количество убитых - от 750 до 810 тысяч человек, - прим. ред.), который и стал триггером, отправной точкой для написания поста, после своего комментария, приведенного в цитате выше.
„Я не очень верно выявил ту основную мысль, которую я хотел донести и, конечно, в этом была моя определенная ошибка“, - признает режиссер. „У многих возникло ощущение, что я провожу прямую параллель между Холокостом и сегодняшним положением русских в Эстонии. Это, конечно не так“. Лось подчеркивает, что пытался донести свою тревогу о том, что Холокост начинался с очень простых, незамысловатых и. в общем, не очень опасных вещей: общественного осуждения, выделения людей по национальному признаку, виновных во всех бедах. „И дальше все гонения начинались с высказываний в общественном пространстве, погромов магазинов, каких-то неправовых действий по отношению к отдельным людям, потом уже случилось гетто, потом это общественное недовольство уже было облечено в форму законов, и дальше весь этот чудовищный вал уничтожения целой нации покатился уже необратимо и привел к тем последствиям, о которых все знают и которые у всех вызывают, я думаю, одинаковое чувство ужаса“.
„Я писал это в Фейсбуке отнюдь не для такой большой общественной огласки, наверное, все мы пишем в Фейсбуке что-то, чтобы поделиться со своими друзьями, поделиться своей болью, предложить дискуссию, обсуждение больной темы, - подчеркивает Лось. - Но так получилось, что эта дискуссия вылилась на все пространство Эстонии. И во многих своих дальнейших интервью я старался уже более корректно и подробно донести ту мысль, которой я хотел изначально поделиться“.
Комментируя свое увольнение из театра и исключение из Союза режиссёров и драматургов Эстонии, Филипп Лось отметил, что считает это несправедливым и планирует защищать свои интересы в суде. „К сожалению, мои коллеги по эстонскому союзу режиссеров и драматургов даже не позвали меня, а просто были навешаны очень неявные и несправедливые ярлыки. Меня обвиняли в имперскости, и в ненависти к эстонской культуре, что вообще совершенно несообразно с моей точки зрения по отношению к высказывают в Фейсбуке, которое не преследовало таких целей. Что касается увольнения из театра, тоже, естественно, я считаю это было абсолютно несправедливо, и я буду в суде защищать свои интересы , потому что считаю, что на том основании, что мое высказывание вызвало такой общественный резонанс никоим образом, конечно, руководитель театра (Светлана Янчек, — прим. ред.) не имела права меня увольнять“.
Полностью передачу „Осторожно: Собчак“ с участием Филиппа Лося можно посмотреть по ссылке.
01:00 Пост про русского еврея в Эстонии
02:57 Визитка: Филипп Лось, театральный режиссер
03:40 „Я не совсем так выразил мысль“. О Холокосте и исторических аналогиях
10:40 Увольнение за пост в соцсети. Что с видом на жительство?
15:35 Про СВО
18:29 Будет суд?
21:23 В Европе есть русофобия? Про Миронова, Хаматову
28:43 Про Эстонию: историческое прошлое и будущее. О сносе памятников
36:32 Заявление Херманиса про „Дождь“ (иноагент)
39:40 Почему Лось уехал? О проекте „Открытая сцена“ и политических шоу
48:00 Концепция коллективной ответственности
51:29 Двойные стандарты: пост главы МИД Латвии
53:37 Чем это все может закончиться? О мотивации Путина и ядерном развитии событий
59:25 Какие планы у Лося? О работе в Европе
1:03:28 О возвращении в Россию
1:03:48 О деятелях искусства. Кто-то из них разочаровал?
1:04:43 Съездить в Мариуполь стоит?