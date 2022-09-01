Союз режиссёров и драматургов Эстонии исключил из своих рядов художественного руководителя Русского театра Филиппа Лося

По словам председателя правления Яануса Рохумаа, ELDL поддерживает свободу слова и смелость, но в равной степени осуждает разжигание ненависти и имперское высокомерие в то время, когда одна из империй прежних времен бездумно уничтожает жизни свободных людей, передает rus.err.

„Это заявление, которое порочит эстонскую нацию, государство и культуру“, — сказал Рохумаа, комментирую пост Филиппа Лося в Facebook, который он опубликовал 30 августа. В своем посте Лось сравнил положение граждан России в Эстонии с положением евреев во время Второй мировой войны.

Филипп Лось был руководителем Русского театра в течение пяти лет с 2017 года. Срок его договора истекает 5 сентября. В мае этого года совет театра решил временно назначить на эту должность директора театра Светлану Янчек.