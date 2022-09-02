Урмас Паэт предложил лишить Филиппа Лося ВНЖ из-за его публикации в Facebook

„Министр культуры Хартман и министр внутренних дел Ляэнеметс, по-вашему это нормально, что нанятым руководителем государственного театра является персонаж, ненавидящий нашу страну?“ - вопрошал в своей публикации Урмас Паэт.



Очевидно, что слова Филиппа Лося он счел оскорбительными и несправедливыми, в связи с чем потребовал прекратить контракт режиссера с Русским театром Эстонии и его ВНЖ.

“Его контракт и вид на жительство должны быть прекращены сегодня же“, - высказался евродепутат.

Яна Тоом, в свою очередь, прокомментировала публикацию режиссера совсем по-другому.

“Наткнулась в ленте на комментарии некоторых френдов по поводу Лося - смесь злорадства с превосходством (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.RusDelfi), - написала Тоом на своей странице в Facebook. - Подумалось, понимают ли эти какбе либералы, что в стране, где человека можно за считанные часы исключить из союза театральных деятелей за пост в фб, свободы меньше, чем было накануне. Думаю, нет. Моральное удовлетворение страшная штука. Ату его!“

Напоминаем, что в связи с заявлением режиссера Филиппа Лося, правление Союза режиссёров и драматургов Эстонии (ELDL) приняло решение исключить его из своих рядов.

Филипп Лось был руководителем Русского театра в течение пяти лет с 2017 года. Срок его договора истекает 5 сентября. В мае этого года совет театра решил временно назначить на эту должность директора театра Светлану Янчек.