„Превосходный лидер, защищающий демократические ценности“. Кая Каллас продолжает получать признание в Европе(19)
В этом году программа „Молодые лидеры Европы“ (EYL40) отмечает свое 10-летие и в честь этого рассказывает об изобретательности и об инновационном потенциале активных молодых лидеров в Европе младше 40 лет. В их число включена и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Программа „Молодые лидеры Европы“, возглавляемая „Друзьями Европы“, каждый год объединяет талантливых, признанных лидеров в возрасте 40 лет и младше, которые оставили свой след в самых разных областях, таких как политика, наука, бизнес, СМИ, НКО, искусство и гражданское общество. Кая Каллас была выпускницей программы в 2017 году, участвовала во многих политических дискуссиях в Брюсселе и выдвигала на передний план важность эстонской политики, безопасности и экономики.
„Превосходный лидер, защищающий демократические ценности и проводящий либеральную экономическую политику, - так EYL40 характеризует Каю Каллас, - Ее политическую остроту нельзя было притупить“.
Каллас присоединилась к EYL40 во время работы в Европарламенте. В качестве члена EYL40 она активизировала дискуссии за круглым столом по вопросам климата, энергетики и 4-й промышленной революции, организованные „Друзьями Европы“.
Каллас получила признание за „неподражаемый набор политических навыков, охватывающий области дигитального, молодежного, антимонопольного регулирования и регулирования электронной конфиденциальности“, - пишет EYL40 и отмечает, что убежденность и будущее Каи Каллас казались предопределенными.
На посту премьер-министра Эстонии она якобы получила неофициальный титул „новой железной леди Европы“.
„Теперь она лидер на передовой российско-украинской войны, она открыто критиковала Россию, выступала за солидарность ЕС и за готовность к гибридной войне. В свете путинской войны она надеется, что НАТО перейдет от сдерживания к обороне, соблюдая статью 5 устава НАТО, отстаивает запрет на въезд российских туристов в ЕС“, - высоко оценивает EYL40 недавнюю деятельность Каллас.
Недавно Кая Каллас также была включена журналом TIME в число 100 деятелей будущего и удостоена престижной Международной премией Фонда Фридриха Августа фон Хайека за защиту демократических ценностей.