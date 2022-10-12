„Превосходный лидер, защищающий демократические ценности“. Кая Каллас продолжает получать признание в Европе

Программа „Молодые лидеры Европы“, возглавляемая „Друзьями Европы“, каждый год объединяет талантливых, признанных лидеров в возрасте 40 лет и младше, которые оставили свой след в самых разных областях, таких как политика, наука, бизнес, СМИ, НКО, искусство и гражданское общество. Кая Каллас была выпускницей программы в 2017 году, участвовала во многих политических дискуссиях в Брюсселе и выдвигала на передний план важность эстонской политики, безопасности и экономики.

„Превосходный лидер, защищающий демократические ценности и проводящий либеральную экономическую политику, - так EYL40 характеризует Каю Каллас, - Ее политическую остроту нельзя было притупить“.

Каллас присоединилась к EYL40 во время работы в Европарламенте. В качестве члена EYL40 она активизировала дискуссии за круглым столом по вопросам климата, энергетики и 4-й промышленной революции, организованные „Друзьями Европы“.

Каллас получила признание за „неподражаемый набор политических навыков, охватывающий области дигитального, молодежного, антимонопольного регулирования и регулирования электронной конфиденциальности“, - пишет EYL40 и отмечает, что убежденность и будущее Каи Каллас казались предопределенными.

На посту премьер-министра Эстонии она якобы получила неофициальный титул „новой железной леди Европы“.

„Теперь она лидер на передовой российско-украинской войны, она открыто критиковала Россию, выступала за солидарность ЕС и за готовность к гибридной войне. В свете путинской войны она надеется, что НАТО перейдет от сдерживания к обороне, соблюдая статью 5 устава НАТО, отстаивает запрет на въезд российских туристов в ЕС“, - высоко оценивает EYL40 недавнюю деятельность Каллас.

Недавно Кая Каллас также была включена журналом TIME в число 100 деятелей будущего и удостоена престижной Международной премией Фонда Фридриха Августа фон Хайека за защиту демократических ценностей.