TIME включил Каю Каллас в список 100 деятелей будущего

„Кая Каллас в первый раз связалась со мной спустя несколько часов после того, как в январе 2021 года вступила в должность премьер-министра Эстонии. С тех пор мы тесно сотрудничаем, укрепляя как наши двусторонние отношения, так и отношения внутри Европейского союза“, - написала Марин.

„У нас общие позиции по амбициозной климатической политике, по перестройке нашей энергетической политики, в которой мы подчеркиваем важность возобновляемых источников энергии и уменьшения зависимости от фоссильной российской энергетики“, - сказала глава финского правительства.

Санна Марин отметила в своем сопроводительном письме также роль Каи Каллас в противостоянии агрессивной России и сплочению Европейского союза.

„В Европейском союзе Каллас является громким голосом в нашей общей поддержке Украине, которая страдает от немотивированной российской агрессии. Принципиальное изменение в сфере безопасности привело Финляндию и Швецию к ходатайству о членстве в НАТО. Поддержка Эстонии нашего ходатайства была непоколебимой на протяжении всего процесса. Кая Каллас руководит своей страной, имея твердые европейские убеждения, которые, без сомнения, еще более углубятся с созданием общей защиты нашего региона. Наши частые встречи как руководителей правительств вместе с тем являются и дискуссиями“, - добавила Марин.