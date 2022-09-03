Поздравляем! Премьер-министр Кая Каллас удостоилась престижной международной премии

Завтра, 4 сентября, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на торжественной церемонии в Берлине будут награждены Международной премией Фонда Фридриха Августа фон Хайека за защиту демократических ценностей.

Премию премьер-министрам стран Балтии вручит бывший президент Федеративной Республики Германия и председатель Фонда Хайека Хорст Кёлер.

До церемонии пройдет трехсторонняя встреча премьер-министров Эстонии, Латвии и Литвы.

Престижная Международная премия Фонда Хайека присуждается раз в два года лицам, внесшим выдающийся вклад в установление, укрепление или продвижение либерального экономического и социального порядка в Германии, Европе или остальном мире.

Первая премия была присуждена польскому экономисту Лешеку Бальцеровичу в 2001 году, а последняя в 2019 году - датскому политику и еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Среди других лауреатов - бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, президент Финляндии Саули Ниинистё, бывший президент Германии Йоахим Гаук, бывший премьер-министр Италии Марио Монти, бывший премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда, чешский экономист и политик Вацлав Клаус, немецкие экономисты Йенс Вайдман и Отмар Иссинг.

Бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип также получил эту награду, которую он разделил с премьер-министром Латвии Валдисом Домбровскисом в 2011 году.

В дополнение к Международной премии Хайека присуждается также публицистическая премия Хайека (Publishing Prize).