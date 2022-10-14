Крупнейшие запасы в Европе: в Эстонии работал засекреченный комбинат по производству обогащенного урана

В Эстонии находятся крупнейшие в Европе запасы урана

Эстония богата урановыми залежами. Урансодержащие месторождения сконцентрированы в северной Эстонии.

Косвенным признаком наличия урана в почве является радиоактивный газ радон, который поднимается из-под земли и концентрируется в непроветриваемых подвальных помещениях. Подробнее об источниках радиоактивного излучения можно прочитать здесь.

Запасы урана в Эстонии в слое сланца (граптолит-аргиллит) составляют 5,6 млн тонн. Хотя в Эстонии много урана, у государства нет планов по его добыче. Для планируемой в Эстонии АЭС планируется закупать уран в Канаде или Австралии. Подробнее о том, где планируется закупать и обогащать уран для будущей эстонской АЭС, можно прочитать здесь.

Содержание урана: в эстонском известняке 0,5–5 г на тонну, в эстонском сланце (граптолит-аргиллит) 0,5–5 г на тонну.

Засекреченный комбинат по обогащению урана в Эстонии

Во времена СССР в Силламяэ на засекреченном комбинате № 7 (нынешний металлургический завод Silmet) велось обогащение урана. Предприятие было построено на основе производства по обработке сланца, основанного шведскими предпринимателями в 1920 году.

Урановое сырье для нужд советской атомной промышленности добывалось из местных сланцевых руд.

В 1982 году на заводе началось производство обогащенного урана (2–4,4% урана-235), пригодного для использования в ядерных ректорах. Впоследствии местное сырье перестали использовать из соображений нерентабельности и сконцентрировались на обогащении урана, доставляемого из других стран. В 1990 году завод полностью прекратил работы по обогащению урана и сконцентрировался на производстве редкоземельной продукции. В период с 1950 по 1989 год завод произвел 98 681 тонну урана и 1355 тонн обогащенного урана.

Эстонский завод Silmet – уникальное производство редкоземельных металлов