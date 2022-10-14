Крупнейшие запасы в Европе: в Эстонии работал засекреченный комбинат по производству обогащенного урана(7)
В Эстонии сконцентрированы крупнейшие запасы урана в Европе. Государство не планирует их добычу, хотя в советское время в Силламяэ велись добыча урана и его обогащение. Сегодня завод Silmet является единственным за пределами Китая производством редкоземельных металлов. Автор блога „Путь атома“ Андрес Ингерман работает в компании Fermi Energia, которая развивает проект Эстонской АЭС и рассказывает подробнее о засекреченном комбинате по обогащению урана.
В Эстонии находятся крупнейшие в Европе запасы урана
Эстония богата урановыми залежами. Урансодержащие месторождения сконцентрированы в северной Эстонии.
Косвенным признаком наличия урана в почве является радиоактивный газ радон, который поднимается из-под земли и концентрируется в непроветриваемых подвальных помещениях. Подробнее об источниках радиоактивного излучения можно прочитать здесь.
Запасы урана в Эстонии в слое сланца (граптолит-аргиллит) составляют 5,6 млн тонн. Хотя в Эстонии много урана, у государства нет планов по его добыче. Для планируемой в Эстонии АЭС планируется закупать уран в Канаде или Австралии. Подробнее о том, где планируется закупать и обогащать уран для будущей эстонской АЭС, можно прочитать здесь.
Содержание урана: в эстонском известняке 0,5–5 г на тонну, в эстонском сланце (граптолит-аргиллит) 0,5–5 г на тонну.
Засекреченный комбинат по обогащению урана в Эстонии
Во времена СССР в Силламяэ на засекреченном комбинате № 7 (нынешний металлургический завод Silmet) велось обогащение урана. Предприятие было построено на основе производства по обработке сланца, основанного шведскими предпринимателями в 1920 году.
Урановое сырье для нужд советской атомной промышленности добывалось из местных сланцевых руд.
В 1982 году на заводе началось производство обогащенного урана (2–4,4% урана-235), пригодного для использования в ядерных ректорах. Впоследствии местное сырье перестали использовать из соображений нерентабельности и сконцентрировались на обогащении урана, доставляемого из других стран. В 1990 году завод полностью прекратил работы по обогащению урана и сконцентрировался на производстве редкоземельной продукции. В период с 1950 по 1989 год завод произвел 98 681 тонну урана и 1355 тонн обогащенного урана.
Эстонский завод Silmet – уникальное производство редкоземельных металлов
На данный момент завод Silmet производит редкие и редкоземельные металлы, являясь единственным производством такого рода в мире (за пределами Китая). Продукция завода используется в высокотехнологичных устройствах.
Редкие и редкоземельные металлы являются стратегически важными мировыми ресурсами. До 1/10 тантала и 1/5 ниобия, потребляемого в мире, производится на заводе NPM Silmet.
Ниобий и тантал используют для производства электролитических конденсаторов и коррозионно-устойчивой аппаратуры для химической промышленности. Из тантала делают теплообменники для ядерно-энергетических систем. Из ниобия изготавливают оболочки для урановых и плутониевых тепловыделяющих элементов. Ниобий также известен тем, что он используется в Большом адронном коллайдере.
Резюме
• В Эстонии сконцентрированы крупнейшие в Европе запасы урана – 5,6 млн тонн.
• Государство не планирует добывать уран в Эстонии.
• В советское время в Силламяэ велись добыча урана (98 681 тонна) и его обогащение (1355 тонн).
• На сегодня завод Silmet является единственным за пределами Китая производством редкоземельных металлов.
• До 1/10 тантала и 1/5 ниобия, потребляемого в мире, производится на заводе NPM Silmet.
Подробнее о проекте эстонской АЭС можно прочитать здесь.