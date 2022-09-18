От России зависеть не будем: где будет закупаться урановое топливо для эстонской АЭС?

Месторождения урановых руд широко распространены по всему миру, самые крупные месторождения находятся в Австралии, Казахстане и Канаде. Самые богатые месторождения урана обнаружены в бассейне реки Атабаска в Канаде.

Закупать уран для эстонской АЭС планируется в Австралии или в Канаде.

В качестве ядерного топлива АЭС закупает сырье, а последующие процедуры (обогащение, производство топливных элементов) оказываются как услуга в отношении собственности электростанции. После покупки урана оператор становится его владельцам и несет за него ответственность. Все последующие процедуры, такие как обогащение, формирование и компоновка топлива заказываются как услуга в отношении заранее купленного товара. За всеми этапами производства ядерного топлива следят инспекторы МАГАТЭ. Контроль безопасности осуществляется как в ходе транспортировки, так и хранения. Также контролируется количество ядерного материала на каждом этапе производства топлива и последующего его захоронения. В проекте эстонской АЭС (подробнее см. здесь ) планируется использовать малый ядерный ректор. Поскольку топлива для такого типа ректора потребуется мало, закупку планируется произвести совместно со шведской государственной компанией Vattenfall, которая является миноритарным акционером Fermi Energia – компании, планирующей эстонскую АЭС.

Прежде чем уран будет готов к загрузке в реактор, его необходимо соответствующим образом обработать. Сначала уран добывают из ураносодержащих руд, очищают, обогащают и делают гранулы, которые и называются собственно ядерным топливом.

На атомных электростанциях в качестве топлива используется обогащенный уран. Подробнее о том, как работает АЭС, см. здесь . Уран – это металл, который широко распространен в почве, камнях и морской воде. По статистике, уран встречается в 10 раз чаще, чем олово, примерно в 40 раз чаще, чем серебро, и в 500 раз чаще, чем золото.

Услугу конверсии (подготовки к обогащению) урана для эстонской АЭС планируется заказать во Франции или Канаде.

Для того чтобы подготовить природный уран к обогащению, его химически обрабатывают. Химико-технологический процесс превращения урансодержащих руд в гексафторид урана (химическая форма урана, необходимая для процесса обогащения) называется конверсией урана.

За 2021 год европейская атомная промышленность заказывала конверсию урана в следующих компаниях: Orano (Франция) – 31%, Cameco (Канада) – 26%, Росатом (Россия) – 25%, ConverDyn (США) – 14% и т. д.

Обогащать уран для эстонской АЭС планируется внутри ЕС

Для того чтобы природный уран стал пригоден для использования в ядерном реакторе, из него нужно отделить ненужный изотоп уран-238 и оставить необходимый изотоп уран-235. Для процесса обогащения урана используют центрифуги. Уран превращают в газ и раскручивают, в ходе чего происходит разделение изотопов урана. Обогащение урана – это процесс, который требует большого количества электроэнергии. В связи с этим выгодно обогащать уран в странах, где энергия наиболее дешевая. Мощности для обогащения в основном сконцентрированы во Франции, Германии, Нидерландах, Великобритании, Японии, США, России и Китае.

За 2021 год европейская атомная промышленность произвела обогащение урана в следующих компаниях: ЕС – 62%, Росатом – 31%, остальной мир – 7%.

Услугу производства топливных элементов для эстонской АЭС планируется в Швеции или США

После того как уран обогатили, из уранового порошка формируют гранулы и запекают их в печи.

После запекания урановые гранулы формируют кристаллическую решетку, по сути превращаясь в керамику из оксида урана (UO2). До того как гранулы попадут в реактор, их можно безопасно брать в руки, поскольку уровень их радиоактивности не представляет угрозы для человека.

Гранулы, в свою очередь, помещаются в трубки из сплава циркония.