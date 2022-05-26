ФОТО | Как работает АЭС и почему это всего лишь большой кипятильник для воды

На сегодня в мире работает 441 гражданский ядерный реактор. Эстонию окружает 14 реакторов (подробнее читайте здесь). Но что собой представляет современная атомная электростанция, как она устроена и из каких компонентов состоит? В этом материале мы постараемся разобраться в столь актуальном вопросе.

Ядерный реактор как большой кипятильник для воды

Большая часть АЭС во всем мире работает по принципу нагрева воды. Внутрь реактора помещается ядерное топливо – урановые топливные гранулы. Внутри этих топливных гранул происходит реакция деления, в ходе которой выделяется тепло.

Выделяемое тепло нагревает воду, которая, превращаясь в водяной пар, вращает лопасти паровой турбины. Энергия вращения лопастей турбины передается генератору, преобразующему ее в электрический ток, который поступает в сеть.

I этап – Ядерная энергия переходит в тепловую

В ходе управляемой цепной реакции распада урана-235 выделяется огромное количество тепла, которое передается воде, превращая ее в водяной пар.

II этап – Тепловая энергия переходит в механическую

Нагретый водяной пар вращает лопасти паровой турбины.

III этап – Механическая энергия преобразуется в электрическую

Энергия вращения лопастей турбины сначала передается в генератор. Там она преобразуется в электричество, которое затем поступает в сеть и которым мы все пользуемся.

Схема работы атомной электростанции

1. Реактор (устройство, где происходит нагрев воды).

2. Стержни безопасности (в каждом реакторе предусмотрено экстренное прекращение цепной реакции. Оно осуществляется опусканием в активную зону специальных стержней безопасности).

3. Ядерное топливо (топливные таблетки из диоксида урана).

4. Парогенератор (устройство, в котором вода превращается в пар. Существует отдельная разновидность реакторов, в которых вода преобразуется в пар непосредственно в реакторе).

5. Турбина высокого давления (внутри турбины разогретый водяной пар вращает лопасти).

6. Турбина низкого давления