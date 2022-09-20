Главный редактор RusDelfi: ваши подписки помогают нам сделать нашу работу лучше

Меня часто спрашивают читатели, почему они должны платить за то, что некоторые другие медиа предоставляют бесплатно. Кажется, с этим вопросом я сталкиваюсь даже чаще, чем с упреками в субъективности (работе на Кремль, Госдеп, Китай, марсиан и т. д.). Уверен, нас читают взрослые люди, у многих из которых есть дети. И даже своим детям вы объясняете, что ничего не бывает бесплатно. Помните пословицу про бесплатный сыр, который бывает только в мышеловке?

Действительно, за „бесплатное“ высшее образование или „бесплатный“ транспорт платим мы из своих налогов, за „бесплатный“ прием у врача платит страховая компания, за „бесплатные“ фильмы на общедоступном телеканале платит рекламодатель, который крутит свою рекламу в перерывах. В итоге на фильм, который должен идти два часа, мы тратим три. Раздражает, не правда ли?

Вот и на Delfi мы долго шли по этому пути, пока, наконец, рекламные баннеры не стали отрывать читателя от наших статей. Сложно воспринимать длинный серьезный текст, если тебе с помощью красочных картинок предлагают отдых в Турции или самые вкусные томаты в стране. Поэтому мы решили уменьшить количество рекламы на наших эксклюзивных статьях, донести 100% содержания которых до читателя для нас особенно важно. Для этого нужно лишь подписаться на наш портал по цене куда меньшей, чем чашка черного кофе в кафе.

Эта схема действует в журналистике: The Times, The New York Times и другие монстры от журналистики давно уже перешли от тотального господства рекламных баннеров к адресной подписке. Мы любим и ценим своего читателя не меньше, чем наши англоязычные коллеги, поэтому предлагаем по подписке не меньше 8 эксклюзивных статей в день.

Я бы сравнил это с Netflix и другими стриминговыми сервисами, пользоваться которыми значительно дешевле (и удобнее), чем ходить в кино, но при этом само видео не прерывается рекламой. Вы сами можете решить, на каком месте остановить любимый сериал.