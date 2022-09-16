Главный редактор Eesti Ekspress — о платном доступе к статьям: читатели готовы платить за независимую журналистику

„Почему все интересные истории платные? Раньше читать Delfi можно было полностью бесплатно, но теперь бесплатными остались только ежедневные новости. Все экспертные оценки доступны только подписчикам“, - написал недавно в редакцию один из читателей Delfi.

Мерили Никколо, главный редактор Eesti Ekspress: мы не обязаны подчиняться чьим-то желаниям

Главный редактор Eesti Ekspress Мерили Никколо объясняет: „Самодостаточная медиакомпания может хорошо выполнять свою работу и служить общественным интересам. В этом случае мы можем заниматься развитием контента, платить журналистам и другим сотрудникам редакции хорошие зарплаты и не прогибаться под чьи бы то ни было желания. Если мы заслуживаем доверия, хорошо выполняем свою работу и гарантируем независимую журналистику, тогда и подписчики готовы платить за наш контент“.

По словам генерального директора Delfi Meedia Арго Виркебау, бизнес-модель СМИ в последние годы изменилась. „Многие популярные газеты и журналы у нас по-прежнему доставляются на дом, но давайте будем честными - дни славы бумажной журналистики прошли. В былые времена мы сохраняли независимость благодаря подписчикам газет и журналов, и никто не спрашивал, почему ему приходится платить за газету. Сегодня настолько же глубоко и тщательно подготовленный контент доступен в Интернете. Конечно, это стоит денег“.

Большая часть контента остается бесплатной

Поскольку материалы, содержащие экспертные оценки, и эксклюзивные интервью наиболее интересны читателям, многие из тех, у кого нет подписки, думают, что большая часть статей - платные, но на самом деле это не так. Критически важная и социально значимая информация всегда публикуется бесплатно, и именно она составляет основную часть новостей, которые появляются на нашем портале каждый день.