Главный редактор Eesti Ekspress — о платном доступе к статьям: читатели готовы платить за независимую журналистику(47)
Некоторые читатели до сих пор недовольны тем, что эстонские СМИ делают платными часть своих статей в Интернете, хотя этой тенденции в Эстонии уже несколько лет. Тем не менее, платный доступ, на первый взгляд досаждающий читателям, — это серьезный стимул для развития независимой журналистики.
„Почему все интересные истории платные? Раньше читать Delfi можно было полностью бесплатно, но теперь бесплатными остались только ежедневные новости. Все экспертные оценки доступны только подписчикам“, - написал недавно в редакцию один из читателей Delfi.
Мерили Никколо, главный редактор Eesti Ekspress: мы не обязаны подчиняться чьим-то желаниям
Главный редактор Eesti Ekspress Мерили Никколо объясняет: „Самодостаточная медиакомпания может хорошо выполнять свою работу и служить общественным интересам. В этом случае мы можем заниматься развитием контента, платить журналистам и другим сотрудникам редакции хорошие зарплаты и не прогибаться под чьи бы то ни было желания. Если мы заслуживаем доверия, хорошо выполняем свою работу и гарантируем независимую журналистику, тогда и подписчики готовы платить за наш контент“.
По словам генерального директора Delfi Meedia Арго Виркебау, бизнес-модель СМИ в последние годы изменилась. „Многие популярные газеты и журналы у нас по-прежнему доставляются на дом, но давайте будем честными - дни славы бумажной журналистики прошли. В былые времена мы сохраняли независимость благодаря подписчикам газет и журналов, и никто не спрашивал, почему ему приходится платить за газету. Сегодня настолько же глубоко и тщательно подготовленный контент доступен в Интернете. Конечно, это стоит денег“.
Большая часть контента остается бесплатной
Поскольку материалы, содержащие экспертные оценки, и эксклюзивные интервью наиболее интересны читателям, многие из тех, у кого нет подписки, думают, что большая часть статей - платные, но на самом деле это не так. Критически важная и социально значимая информация всегда публикуется бесплатно, и именно она составляет основную часть новостей, которые появляются на нашем портале каждый день.
Решения правительства, информация о коронавирусе, важные мировые события - это те новости, к которым есть и всегда будет доступ у каждого из читателей. Delfi никогда не станет полностью платным порталом, наша миссия — служения демократии — не позволит этого.
История, достойная прочтения, требует времени
На подготовку качественного журналистского расследования могут уйти дни, месяцы, а в некоторых случаях даже годы. Тщательный анализ и глубокое изучение вопроса - еще одна ключевая ценность платного контента, наряду с независимостью.
Одним из самых ярких примеров журналистских расследований в 2022 году, вероятно, является разносторонний обзор „закулисья“ системы управления Таллинном.
Предварительная работа над этой серией материалов началась еще осенью 2021 года и была опубликована только спустя 5 месяцев напряженной работы. Благодаря расследованию „Город в городе“ также выяснилось, что 50 000 евро из кармана налогоплательщиков были потрачены на обучение главы компании „Таллиннский городской транспорт“. В итоге 18 мая этого года мэр Михаил Кылварт расторг контракт с главой TLT в связи с утратой доверия.
Так возможность журналистов провести вдумчивую работу и глубоко исследовать проблему привела к позитивным изменениям в обществе, в результате которых простые люди не будут больше оплачивать личные интересы алчных политиков.
150 000 читателей Delfi уже оформили подписку на платный контент, и они хорошо понимают, какую ценность получают взамен.
Читайте также: „150 000 человек читают платные статьи на Delfi. Что доступно всем и бесплатно, а что — только за деньги?“