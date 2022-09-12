150 000 человек читают платные статьи на Delfi. Что доступно всем и бесплатно, а что — только за деньги?

Delfi служит демократии

В демократическом обществе важные новости всегда должны быть в бесплатном доступе. Миссия Delfi – служить демократии, в то время как на ERR эта обязанность даже возложена по закону. Это означает, что результаты работы новостных редакций дня Delfi доступны для всех практически полностью бесплатно.

8 разных порталов

Притом что статей с платным доступом становится все больше, всего за несколько лет число цифровых подписчиков Delfi выросло, а читателей вовсе не стало меньше. Как это возможно?

На главной странице Delfi публикуются статьи восьми различных порталов, поэтому контент Delfi настолько разнообразен. В то время как самыми важными для общества темами (а, следовательно, и топ-новостями на главной странице Delfi) часто являются политика, коронавирус или война, на главной странице находится место и для совершенно других материалов – например, о дизайне интерьера на тематической странице Dekor, о скандалах — на странице „Бублик“ и о путешествиях — на странице „Турист“.

Подписчики Delfi имеют доступ к лучшей журналистике Эстонии

Платный контент позволяет нам делать действительно лучшую прессу. В Delfi Meedia работают топовые журналисты Эстонии – например лауреат журналистской премии Эстонии Хольгер Роонемаа, в 2021 году получивший титул журналиста года, а также приз за лучшую работу в жанре расследовательской журналистики.

Так, его перу принадлежит захватывающее разоблачение о закулисной деятельности Михаила Кылварта.

Уровень журналистики русской редакции Delfi также является лучшим в Эстонии, главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков получил журналистскую премию Эстонии за лучшую работу в жанре „Мнение“. На нашем портале вы можете следить за его подкастами и статьями-мнениями.

Кто не хочет читать, может слушать