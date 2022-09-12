150 000 человек читают платные статьи на Delfi. Что доступно всем и бесплатно, а что — только за деньги?(1)
Еще 5 лет назад новости почти на всех порталах Эстонии были полностью бесплатными, однако сейчас Delfi, Postimees, Õhtuleht и Äripäev публикуют много статей, которые доступны только подписчикам. Что сегодня можно читать бесплатно и что получают 150 000 эстоноземельцев, которые оформили подписку на Delfi?
Delfi служит демократии
В демократическом обществе важные новости всегда должны быть в бесплатном доступе. Миссия Delfi – служить демократии, в то время как на ERR эта обязанность даже возложена по закону. Это означает, что результаты работы новостных редакций дня Delfi доступны для всех практически полностью бесплатно.
8 разных порталов
Притом что статей с платным доступом становится все больше, всего за несколько лет число цифровых подписчиков Delfi выросло, а читателей вовсе не стало меньше. Как это возможно?
На главной странице Delfi публикуются статьи восьми различных порталов, поэтому контент Delfi настолько разнообразен. В то время как самыми важными для общества темами (а, следовательно, и топ-новостями на главной странице Delfi) часто являются политика, коронавирус или война, на главной странице находится место и для совершенно других материалов – например, о дизайне интерьера на тематической странице Dekor, о скандалах — на странице „Бублик“ и о путешествиях — на странице „Турист“.
Подписчики Delfi имеют доступ к лучшей журналистике Эстонии
Платный контент позволяет нам делать действительно лучшую прессу. В Delfi Meedia работают топовые журналисты Эстонии – например лауреат журналистской премии Эстонии Хольгер Роонемаа, в 2021 году получивший титул журналиста года, а также приз за лучшую работу в жанре расследовательской журналистики.
Так, его перу принадлежит захватывающее разоблачение о закулисной деятельности Михаила Кылварта.
Уровень журналистики русской редакции Delfi также является лучшим в Эстонии, главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков получил журналистскую премию Эстонии за лучшую работу в жанре „Мнение“. На нашем портале вы можете следить за его подкастами и статьями-мнениями.
Кто не хочет читать, может слушать
Во многих ситуациях читать бывает не слишком удобно. Например, для нас в Delfi крайне важно, чтобы никто не читал новости за рулем автомобиля, ведь водители, которые увлеченно смотрят в телефон во время управления автомобилем, провоцируют аварии даже с большей вероятностью, чем нетрезвые. Чтобы не отвлекать вас в самый неподходящий момент, мы создали возможность слушать новости и другой интересный контент Delfi.
Регулярно выходящие русскоязычные подкасты на самые разные темы удобно слушать в наушниках, обзор всех программ можно найти здесь.