Мистический мэр в сером пиджаке. Закулисье работы Кылварта — как он управляет "городом в городе"

В мае 2019 года, через месяц после вступления Михаила Кылварта в должность мэра Таллинна, в его кабинете собрались представители городского правительства.

Сидя во главе длинного стола, Кылварт своим тихим голосом сообщил, что у него есть некое предложение. А именно: членам городской управы впредь неуместно получать деньги за членство в советах директоров городских компаний. По его мнению, этому следовало положить конец. В обмен предлагалось немного увеличить их основную заработную плату.

Для сидевших за столом это означало, что доходы у них сократятся. Калле Кландорф получал 3 000 евро в месяц за то, что являлся членом трех советов. Три четверти своей основной зарплаты.

Айвар Рийсалу, Эха Вырк, Вадим Белобровцев, Андрей Новиков — все они получали прибавку к зарплате за то, что были в составе советов. На протяжении многих лет они открыто это оправдывали. Годом ранее Айвар Рийсалу заявлял газете Õhtuleht, что аналогичное предложение оппозиции — это "популистская шумиха".

"Доходы людей — это всегда острая тема. Ничего не поделаешь", — тактично намекает Кылварт на то, что решение было не слишком простым.