Кылварт отправил Дениса Бородича в отставку

Кылварт отметил, что действия Бородича и Попеля на тот момент были корректны с юридической точки зрения, однако они противоречат принципам функционирования публичного сектора.

Мэр сообщил, что доверие потеряно и продолжать сотрудничество невозможно. По его словам, "чисто технически" ни один реальный расход не был согласован с советом предприятия.

Как стало известно ранее, глава Таллиннского городского транспорта (TLT) Денис Бородич на протяжении последних двух лет одну неделю каждого месяца учится в дорогом зарубежном частном вузе. Все это оплачивает работодатель, а одновременно Бородич получает зарплату и командировочные. И все это на деньги налогоплательщиков. Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

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