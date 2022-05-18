50 000 евро из кармана налогоплательщиков! Город оплачивает Денису Бородичу дорогостоящее обучение — и это еще не все

В феврале текущего года Бородич подписывает письмо, в котором дает знать председателю совета городской компании TLT Андрею Новикову, где бы он хотел в течение года учиться за счет фирмы.

Например, в марте Бородич полетит почти на неделю в Турцию. В апреле, мае, июне, августе и сентябре он каждый месяц по четыре рабочих дня проводит в Риге. "Фирма покроет связанные с командировкой расходы", - пишет Бородич и просит Новикова подтвердить это. Как и не раз до этого, Новиков все подписывает.

При этом ни одна из этих поездок не касается напрямую Таллиннского городского транспорта. Все это время Бородич учится в платной Стокгольмской школе экономики в Риге (SSE Riga) на магистра по деловому администрированию. Расходы на обучение, которые на два года составляют 33-35 тысяч евро, Бородич покрывает из бюджета TLT, как и авиабилеты с отелями. То есть, всё финансируется за счет налогоплательщиков.