50 000 евро из кармана налогоплательщиков! Город оплачивает Денису Бородичу дорогостоящее обучение — и это еще не все
Глава Таллиннского городского транспорта (TLT) Денис Бородич на протяжении последних двух лет одну неделю каждого месяца учится в дорогом зарубежном частном вузе. Все это оплачивает работодатель, а одновременно Бородич получает зарплату и командировочные. И все это на деньги налогоплательщиков.
В феврале текущего года Бородич подписывает письмо, в котором дает знать председателю совета городской компании TLT Андрею Новикову, где бы он хотел в течение года учиться за счет фирмы.
Например, в марте Бородич полетит почти на неделю в Турцию. В апреле, мае, июне, августе и сентябре он каждый месяц по четыре рабочих дня проводит в Риге. "Фирма покроет связанные с командировкой расходы", - пишет Бородич и просит Новикова подтвердить это. Как и не раз до этого, Новиков все подписывает.