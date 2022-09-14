Главный редактор RusDelfi: за последние полгода у нас многое изменилось

На портале возникает всё больше новых жанров: наши журналисты почти каждый день радуют вас новым подкастом, на каждое актуальное событие мы реагируем съемкой собственного профессионального видео. Но даже на этом фоне особняком стоит программа „Анна слушает“ , в рамках которой высококлассная интервьюер Анна Сапроненко-Мёльдер беседует с известными гостями.

В нашей редакции появился редактор отдела мнений, который работает с авторами в этом жанре. Это особенно важно в условиях войны в Украине.

Особое внимание мы уделяем происходящему в Нарве, где работают специальный корреспондент Екатерина Конакова и редактор Евгения Парв. Благодаря им ситуация в городе освещается максимально объективно.

Наличие профессиональных переводчиков в ежедневном режиме помогает нам сделать так, чтобы и правительство, и бизнес-элита общались одновременно и с эстоноязычной, и с русскоязычной общиной. Впервые в истории RusDelfi с нами работает литературный редактор, что позволяет уменьшить количество ошибок.

Мы привлекаем все больше внештатных авторов, в том числе и из-за границы, отправляем своих корреспондентов в командировки, в том числе и в горячие точки. Благодаря серии репортажей Романа Старапопова из Украины нам удалось восстановить для вас объективную картину происходящего в этой стране.

Но главный сюрприз для наших читателей мы готовим осенью. Что это будет — пока сохраним в секрете.