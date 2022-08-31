Осиновский: информация министерства - чистой воды домысел и клевета(5)
Опубликованный вчера Министерством иностранных дел список предприятий вызвал острую реакцию предпринимателей. Утром концерн Alexela заявил, что МИД должен принести публичные извинения. На извинениях настаивает и собственник Skinest Veerem Олег Осиновский, пишет Delfi Ärileht.
Вчера после некоторого давления со стороны средств массовой информации Министерство иностранных дел предало огласке список предприятий, настаивавших на том, чтобы им в переходный период было сделано исключение и они могли продолжить импорт российских нефтепродуктов и после введения санкций. Так, концерн Alexela настаивает на том, чтобы МИД принес извинения (читайте здесь). Эмоционально отреагировал и владелец Skinest Veerem Олег Осиновский, так прокомментировавший Delfi Ärileht ситуацию:
„Я потрясен, эта информация о Skinest Veerem является чистой воды домыслом. В данном контексте это следовало бы даже назвать клеветой.
Фирма Skinest Veerem OÜ не обращалась в Министерство иностранных дел ни с какой просьбой предоставить специальное разрешение или любое другое специальное послабление. Мы не ведем с Россией никакого нефтебизнеса и не импортируем оттуда никакие нефтепродукты.
Мне очень хотелось бы знать, как появился этот список и кто несет ответственность за то, что в него попало название нашего предприятия. Надеюсь, что в самое ближайшее время Министерство иностранных дел решит этот вопрос и ответственные чиновники принесут извинения за допущенную путаницу“, - сказал Осиновский.
Какой список был выслан?
Вчера вечером МИД отправил включающий названия 28 предприятий список, снабженный комментарием министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.
„Сегодня Министерство иностранных дел публикует названия тех 28 предприятий, которые ходатайствовали о предоставлении исключения, чтобы и после введения санкций продолжать импорт российских нефтепродуктов в переходный период. Название предприятия, сфера его деятельности и факт предоставления ходатайства не могут рассматриваться как коммерческая тайна, поэтому обнародование списка не нарушает коммерческой тайны“, - отметил Рейнсалу, добавив, что интерес общественности Эстонии к тому, какие эстонские предприятия ходатайствовали о том, чтобы для них было сделано исключение и они могли продолжать заниматься связанным с торговлей нефтепродуктами бизнесом с Россией, вполне обоснован.
„Эстония представила предложения по новому пакету санкций Евросоюза, которые бы дополнительно ограничили торговлю Евросоюза с Россией энергоносителями“, - отметил министр иностранных дел.
Список представлен здесь.