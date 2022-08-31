Осиновский: информация министерства - чистой воды домысел и клевета

Вчера после некоторого давления со стороны средств массовой информации Министерство иностранных дел предало огласке список предприятий, настаивавших на том, чтобы им в переходный период было сделано исключение и они могли продолжить импорт российских нефтепродуктов и после введения санкций. Так, концерн Alexela настаивает на том, чтобы МИД принес извинения (читайте здесь). Эмоционально отреагировал и владелец Skinest Veerem Олег Осиновский, так прокомментировавший Delfi Ärileht ситуацию:

„Я потрясен, эта информация о Skinest Veerem является чистой воды домыслом. В данном контексте это следовало бы даже назвать клеветой.

Фирма Skinest Veerem OÜ не обращалась в Министерство иностранных дел ни с какой просьбой предоставить специальное разрешение или любое другое специальное послабление. Мы не ведем с Россией никакого нефтебизнеса и не импортируем оттуда никакие нефтепродукты.

Мне очень хотелось бы знать, как появился этот список и кто несет ответственность за то, что в него попало название нашего предприятия. Надеюсь, что в самое ближайшее время Министерство иностранных дел решит этот вопрос и ответственные чиновники принесут извинения за допущенную путаницу“, - сказал Осиновский.

Какой список был выслан?

Вчера вечером МИД отправил включающий названия 28 предприятий список, снабженный комментарием министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.