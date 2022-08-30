МИД Эстонии обнародовал имена 28 компаний, которые хотели продолжать нефтяной бизнес с Россией. В списке и госпредприятие(33)
МИД Эстонии решил во вторник вечером обнародовать список предприятий, которые просили государство разрешения продолжить нефтяной бизнес с Россией на время переходного периода. Таких компаний 28, в том числе государственная компания Operail AS.
„МИД обнародует имена этих 28 предприятий, которые ходатайствовали об исключении, чтобы и после введения санкций продолжать импорт нефтепродуктов из России во время переходного периода,“ - сказал министр Урмас Рейнсалу и добавил, что у эстонской общественности есть обоснованный интерес знать, какие эстонские предприятия хотят продолжать коммерческую дятельность с Россией.
Глава МИД также напомнил, что Эстония представила предложения Европейскому союзу по новому санкционному пакету, который бы препятствовал бы торговле энергоносителями Европейского союза с Россией.
Список предприятий
Flexoil OÜ
Marine Energy Solutions OÜ
Baltic Marine Bunker AS
Eurodelta OÜ
Manoir Energy OÜ
Westnbalticoil OÜ
SIA ImplexOil
Alexela Bunkering OÜ
GazTrans Eesti OÜ
Stacroloft Inc
Fillenergi OÜ
Himbalt Trade OÜ
Eesti Aviokütuse Teenuste AS
Aurum Invest OÜ
Venkon Group OÜ
LITASCO SA
VNK AS
TRAFIGURA PTE LTD
AS Liwathon E.O.S
AS Operail
United Stream OÜ
Skinest Veeremi OÜ
AS NT Bunkering
AS Alexela Logistics
Baltia Trading Company OÜ
Petrohim International Carriers OÜ
City Sky OÜ
Altairbalt OÜ