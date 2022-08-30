Экономика
30.08.2022, 21:35

МИД Эстонии обнародовал имена 28 компаний, которые хотели продолжать нефтяной бизнес с Россией. В списке и госпредприятие

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Naftaäri Venemaaga võib täna veel jätkuda.
Naftaäri Venemaaga võib täna veel jätkuda.
ФОТО: RAIVO TASSO | Ekspress Meedia

МИД Эстонии решил во вторник вечером обнародовать список предприятий, которые просили государство разрешения продолжить нефтяной бизнес с Россией на время переходного периода. Таких компаний 28, в том числе государственная компания Operail AS.

„МИД обнародует имена этих 28 предприятий, которые ходатайствовали об исключении, чтобы и после введения санкций продолжать импорт нефтепродуктов из России во время переходного периода,“ - сказал министр Урмас Рейнсалу и добавил, что у эстонской общественности есть обоснованный интерес знать, какие эстонские предприятия хотят продолжать коммерческую дятельность с Россией.

Глава МИД также напомнил, что Эстония представила предложения Европейскому союзу по новому санкционному пакету, который бы препятствовал бы торговле энергоносителями Европейского союза с Россией.

Список предприятий

Flexoil OÜ

Marine Energy Solutions OÜ

Baltic Marine Bunker AS

Eurodelta OÜ

Manoir Energy OÜ

Westnbalticoil OÜ

SIA ImplexOil

Alexela Bunkering OÜ

GazTrans Eesti OÜ

Stacroloft Inc

Fillenergi OÜ

Himbalt Trade OÜ

Eesti Aviokütuse Teenuste AS

Aurum Invest OÜ

Venkon Group OÜ

LITASCO SA

VNK AS

TRAFIGURA PTE LTD

AS Liwathon E.O.S

AS Operail

United Stream OÜ

Skinest Veeremi OÜ

AS NT Bunkering

AS Alexela Logistics

Baltia Trading Company OÜ

Petrohim International Carriers OÜ

City Sky OÜ

Altairbalt OÜ

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