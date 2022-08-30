МИД Эстонии обнародовал имена 28 компаний, которые хотели продолжать нефтяной бизнес с Россией. В списке и госпредприятие

„МИД обнародует имена этих 28 предприятий, которые ходатайствовали об исключении, чтобы и после введения санкций продолжать импорт нефтепродуктов из России во время переходного периода,“ - сказал министр Урмас Рейнсалу и добавил, что у эстонской общественности есть обоснованный интерес знать, какие эстонские предприятия хотят продолжать коммерческую дятельность с Россией.