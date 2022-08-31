Концерн Alexela возмущен: МИД необоснованно наносит ущерб нашей репутации

Вчера, 30 августа, Министерство иностранных дел приняло решение опубликовать список предприятий, которые хотели бы продолжать нефтяной бизнес с Россией в переходный период. Всего в списке 28 предприятий, в том числе государственная фирма Operail AS и известная сеть заправок Alexela.

Как сказал исполнительный директор концерна Alexela Ханс Пайома, список не соответствует действительности и вводит в заблуждение. „Сеть заправок, или AS Alexela, до начала войны не покупала и не продавала ни литра российского автомобильного бензина и дизельного топлива и не планирует делать это в будущем. Все автозаправки Alexela по всей Эстонии продают моторное топливо, произведенное на Мажейкяйском нефтеперерабатывающем заводе в Литве, принадлежащем польской фирме PKN Orlen, и как утверждает производитель, он не использует российскую сырую нефть. Клиенты Alexela могут продолжать спокойно заправляться на наших автозаправках, будучи уверены в том, что не поддерживают российскую военную машину“, - сказал Пайома.