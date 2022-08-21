Рейнсалу: ограничения на въезд в Эстонию введены, чтобы повлиять на Россию и российское общество

„Почему Эстония ввела эти ограничения? Для того, чтобы побудить Российскую Федерацию, в том числе российское общество отказаться от агрессии в отношении Украины“, - заявил министр. По его словам, в интересах Эстонии, чтобы этот запрет для россиян действовал на всей территории ЕС. Министр не исключает, что санкции могут быть упразднены, если закончится война в Украине.

„Все эти санкции связаны с войной, чтобы оказать давление на одного человека, который возглавляет режим и способен положить конец войне. После войны ситуация изменится“, - уверен Рейнсалу.

Он также отметил, что российским студентам разрешено продлить вид на жительство на срок до одного года для завершения обучения.

Министр напомнил, что несмотря на введеный запрет, некоторые россияне все же могут въезжать в Эстонию.

Исключения касаются следующих лиц:

1) сотрудники дипломатического представительства или консульского учреждения в Эстонии и члены их семей;

2) лицо, занимающееся международными перевозками грузов или пассажиров, осуществляющее ремонт транспортных средств и пр.;

3) лица, пользующиеся правом на свободное передвижение соответствии с законодательством ЕС;

4) лица, для которых приезд в Эстонию необходим из соображений гуманизма;

5) те, кто посещают живущего в Эстонии гражданина Эстонии; лицо, имеющее долгосрочный вид на жительство в Эстонии; либо те, у кого есть родственные связи или общие дети с приглашающим лицом.