ВИДЕО | Правительство созвало экстренную пресс-конференцию

Сегодня рано утром правительство провело экстренное заседание. „Нужно было принимать решения, в том числе о переносе нарвского танка“, - начала Каллас. После агрессии России в Украине стало ясно, что советские монументы только усиливают напряжение в обществе. Премьер поблагодарила самоуправления, с которыми совместная работа в этом направлении продвигается хорошо.

Советские монументы в Ида-Вирумаа служат российской пропаганде, цель которой — разобщить наше общество. „Мы не должны давать России возможность разобщить наше общество. В интересах внутригосударственного спокойствия необходимо как можно быстрее убрать эти монументы“. Поскольку городские власти Нарвы не смогли принять решение, правительство взяло на себя это обязательство. „Как я и обещала, под покровом ночи танк убирать не будут, сегодня хорошее солнечное утро“.

„Еще раз хочу подчеркнуть, что поминать память погибших не запрещено, но делать это надо в подходящем месте, то есть на кладбище. Эстония — наш общий дом. Никто не хочет, чтобы здесь было напряжение“, - сказала премьер.

Обеспечением общественного порядка займется полиция.

Решение правительства было единогласным, сообщил в свою очередь Рейнсалу. Российский геноцид в Украине еще раз доказал, что советским памятникам не место в публичном пространстве. Во время оккупации Эстония потеряла пятую часть своего народа. „Нарва, все другие города — часть Эстонии. Они должны исходить из законов и принципов, на основании которых мы строим нашу жизнь“, - сказал министр. Он выразил надежду, что сегодняшний процесс пройдет гладко.

Министр внутренних дел Ляэнеметс призвал не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

Вахер также призвал воздержаться от провокаций. Он сообщил, что полиция усилила присутствие в Нарве. Сейчас ситуация спокойная. Никаких инцидентов пока не было. Люди, которые дежурили возле танка, спокойно покинули место. Об организации движения читайте ЗДЕСЬ.