Полиция ограничила движение в Нарве для безопасного переноса памятников

Начальник нарвского отделения полиции Индрек Пюви сообщил, что полиция ограничит движение людей возле нарвского танка и близлежащих памятников. „Мы создадим периметр вокруг трех советских военных памятников, расположенных на шоссе Нарва-Нарва-Йыесуу, чтобы обеспечить их безопасный перенос. Это означает, что людям не разрешается находиться в этой зоне, запрещены также передвижение и парковка автомобилей. Зона запрета на передвижение четко обозначена дорожными знаками, и там находятся полицейские, которые при необходимости указывают на возможности объезда“ - пояснил Пюви.

Полиция ограничиет движение на шоссе Нарва-Нарва-Йыесуу-Хийеметса начиная с перекрестка Кудрукюла до улицы Мятта, а также на дороге Пеэтриристи-Кудрукюла. Объезд организован через Нарва-Йыесуу.

Индрек Пюви добавил, что надеется на понимание людей. „Обычный режим движения будет восстановлен при первой возможности. До тех пор мы просим всех людей, находящихся в этом районе, при передвижении следовать указаниям полиции.“

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