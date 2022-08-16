Правительство сообщило о переносе советских памятников в Нарве



„Никто не хочет, чтобы в нашем доме агрессивный в военном отношении и враждебный сосед создавал напряженность. Согласно Конституции, главной ценностью Эстонского государства является внутренний мир, а одной из основных задач государства - защита внутреннего и внешнего мира. Мы не дадим России возможности использовать прошлое, чтобы нарушить внутренний мир Эстонии“, — сказала премьер. „Учитывая, как быстро нарастает напряженность и неразбериха вокруг памятных знаков в Нарве, мы должны действовать быстро, чтобы обеспечить общественный порядок и внутреннюю безопасность. Именно поэтому мы в правительстве приняли решение перенести военные монументы бывшей чужой власти, чтобы они не притягивали в обществе еще больше ненависти и бередили старые раны. Братская могила погибших во время Второй мировой войны в Нарве получит нейтральный надгробный знак и продолжит оставаться достойным местом для поминовения погибших“.



Премьер-министр подчеркнула, что в центре внимания должно находиться наше общее будущее. „Сегодняшнее решение поможет удерживать внимание на первостепенных задачах, которые обеспечивают безопасность Эстонии и способность каждого жителя Эстонии справиться с кризисами, вызванными войной в Украине“.