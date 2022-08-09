Новости Эстонии
09.08.2022, 19:42

Юрист о запрете выдавать ВНЖ россиянам: необходимо оценить, может ли санкция быть применима к народу и национальности и вводиться по признаку гражданства

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Анна Тамм
13.07.2020
13.07.2020
ФОТО: Karl-Eerik Pink | Ekspress Meedia

Недавно RusDelfi писал о том, как принятое правительством Эстонии решение не выдавать и не продлевать виды на жительство россиянам в учебных и рабочих целях повлияет на их жизнь. Позже по запросу RusDelfi ситуацию прокомментировал и вице-канцлер Министерства внутренних дел по вопросам внутренней безопасности Вейко Коммусаар. Однако до сих пор остается непонятным, что именно могут предпринять люди, которые оказались в такой непростой ситуации. Мы попросили юриста Софию Певзнер помочь нам разобраться в этом вопросе.

Очевидно, что затронутая тема очень деликатна и требует гораздо более глубокого анализа, чем может вместить в себя публикация. Давайте попробуем разобраться в ситуации с самого начала.

Введенные санкции и их ограничения не исходят из Закона об иностранцах, а применяются и вводятся на основании Закона о международных санкциях. Международная санкция – это внешнеполитическая мера, целью которой является поддержка или восстановления мира, международной безопасности, демократии и верховенства закона, соблюдение прав человека и международного права или достижение других целей ООН относительно внешней политики и политики безопасности Европейского Союза.

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