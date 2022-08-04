„Я лояльна к Эстонии, даже несмотря на то, что она хочет меня выгнать из-за моего паспорта“. Российские студенты вынуждены уезжать, недоучившись

Николай уверен, что ситуация, которая складывается в свете таких ограничений, абсурдна и противоречит здравому смыслу: „Главный месседж, который хотелось бы донести в текущем контексте - не стоит заниматься популистикой, рассчитанной на правый и консервативный электорат, коей, на мой взгляд, являются последние постановления. Нужно оценивать степень абсурда ситуации - эстонские налогоплательщики заплатили нам за обучение, предоставили общежитие и стипендии, целый год мы учили эстонский и учимся сейчас на ключевые, необходимые специальности для Эстонии (IT, учителя, молодежные работники). И вдруг нам говорят, что не хотят нам продлевать ВНЖ. По сути, вынуждают уезжать, пытаясь это связать с войной в Украине. При этом я сам занимался волонтерством в крупнейшем центре транзитных беженцев в Эстонии, а моя жена, тоже гражданка России и студент в Эстонии, являлась до недавнего времени координатором этого центра беженцев“.

“Экзамен по эстонскому в университете я сдал на В2 год назад, но уже кое-что подзабыл. Я бы сказал, что у меня сейчас В1 с натяжкой, поскольку большую часть времени я провожу в Нарве, а здесь довольно плохо с практикой эстонского. По работе и учебе у меня больше используется английский“, - говорит студент.

“Данное решение может отразиться на нас так, что у моих друзей, а в перспективе и у меня не будет легальных способов пребывания в Эстонии. Как следствие, необходимо будет либо уезжать в условную Грузию, либо возвращаться в Россию, что не является вариантом, так как мне и моим друзьям грозят реальные сроки за активную позицию против войны в Украине,“ - говорит Николай в разговоре с корреспондентом RusDelfi. Он подчеркивает, что плотно связал свою жизнь с Эстонией, и грядущие изменения несут для него ощутимые трудности. „Прежде всего, меня связывает с Эстонией желание здесь жить. Кроме того, в Эстонии у меня жена, работа, учеба, машина и так далее“, - подчеркивает он.

Николай родился в Екатеринбурге, но большую часть жизни прожил в Москве. Работает в двух компаниях в Эстонии на неполную ставку. Также преподает программирование детям в Нарве и в Таллинне. Его ВНЖ действует еще год, дальше - неизвестность.

Адам отмечает, что университет сообщил студентам, что позволит им каким-то образом закончить обучение. Молодой человек предполагает, что речь здесь идет о дистанционном обучении. Тем не менее, он объясняет, что решение правительства все равно стало неприятностью для большинства студентов.

„Ребята, которые старше на год, говорили, что им звонят из полиции и говорят, что даже продлевать ВНЖ не будут. Не говоря уже о том, что не будет возможности работать дальше и как-то принимать участие в жизни Эстонии. Похоже, что я не смогу даже окончить университет в Эстонии. При этом, если почитать само постановление, то там не сказано, что продлевать вид на жительство нельзя. Несмотря на это полиция отказывается это делать“, - говорит россиянин.

Сейчас он находится в растерянности - его ВНЖ тоже действует еще год, однако до получения диплома ему остается два года. Да и в целом, молодой человек давно решил связать свою жизнь с Эстонией - он усиленно старался интегрироваться в общество, ходил на специальные курсы, учил - и довел до приличного уровня - язык. Программа, на которую он поступил, подразумевала, что первый год студенты учат только эстонский язык в ускоренном режиме, и только потом оставшиеся три года - основную программу. ВНЖ же студентам изначально выдали на 3 года.

„Я сотрудничал с Vita Tiim - мы разрабатывали приложение. Сейчас я работаю в Нарвском колледже над инструментарием для проекта, анализирующего речь эстоно- и русскоязычных школьников. В свободное время я работал над инструментарием для изучения эстонского языка, недавно ребята из Польши предложили мне принять участие в разработке приложения для психологической помощи беженцам, теперь я работаю и над этим“ - рассказывает Адам о своей рабочей деятельности.

Адам родом из Чечни, он IT-специалист, приехал в Эстонию по учебной программе, направленной на развитие IT-технологий, два года назад и уже закончил курс эстонского на В2. Более того, он уже приносит пользу эстонскому обществу как специалист.

„С одной стороны, мы учили язык. С другой стороны, студенты мужского пола, которые вернутся в Россию, будут вынуждены пойти в армию. Многие, как и я, призывного возраста, и, к сожалению, там ситуация с армией совершенно не такая, как в Эстонии. Добавим к этому, что многие студенты занимались поддержкой украинцев, жертвовали деньги и открыто высказывались в социальных сетях против военных действий. Я думаю, дома их не ждут. Проблематично будет в таких условиях продолжать обучение“. В Россию, в случае, если ВНЖ все-таки не продлят, Адам не поедет. Как вариант - Грузия, там ему можно будет находиться в течение года без визы и ВНЖ.

„В Россию я не думаю возвращаться. Многие студенты переживают из-за возможности уголовного преследования. Не все, но есть такие. Но я из Чечни, и мне еще сложнее будет. Там нет вообще никакого суда и следствия, там полная анархия. Я туда не хочу возвращаться. Если что - поеду в Грузию, но это - крайние меры, если эстонское правительство никак не решит ситуацию. Другого выхода у меня не будет.

Но нам очень бы этого не хотелось. Я два года тут прожил, есть ребята, которые больше - три, четыре, пять. Меня никто не заставлял проходить курсы интеграции, мне просто было интересно. Я изучал эстонский язык и мне было это интересно. Очень не хотелось бы оказаться в ситуации, когда опять придется интегрироваться в новое общество, не зная, что тебя ждет дальше.

До всего этого я хотел развивать инструменты для изучения эстонского языка, так как вижу, что очень многого еще не хватает. Можно использовать технические решения, которые применяются для изучения английского, например. Но теперь мотивации у меня стало меньше“.

„Среди моих сокурсников нет ни одного, кто бы поддерживал войну“

Ольга - студентка Нарвского колледжа Тартуского университета. Она родилась в Тамбове и переехала в Эстонию в 2019 году по программе для иностранных студентов.