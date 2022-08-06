Вице-канцлер МВД ответил на неудобные вопросы о санкциях. Действительно ли студенты из России не смогут получать ВНЖ и визы в Эстонии?

Поправка к санкции заключается в том, что граждан России и Беларуси не могут зарегистрировать с целью краткосрочной работы в Эстонии, и, соответственно, они не смогут подать заявление на получение эстонской визы категории D (долгосрочной визы) с целью краткосрочной работы, за исключением случая, если у них есть выданная Эстонией действующая виза. В частности, действующий Закон об иностранцах позволяет иностранцам работать в Эстонии, если у них есть законное основание для пребывания (виза категории C или D, освобождение от визы) и работодатель регистрирует деятельность иностранца. Если длительность краткосрочной работы составляет до трех месяцев, иностранец может находиться в Эстонии на основании краткосрочной визы (виза категории С или шенгенская виза), но если работа длится более трех месяцев, иностранец должен подать заявление на получение эстонской долгосрочной визы, которая позволяет ему находиться в Эстонии до 12 месяцев. Цель поправки - положить конец нежелательной тенденции, когда краткосрочные визы других государств-членов (разрешение на пребывание в шенгенской зоне в течение 90 дней) использовались для оформления краткосрочной работы на срок более трех месяцев с целью получения долгосрочной визы в Эстонию, которая дает право на пребывание в стране до одного года.