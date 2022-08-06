Вице-канцлер МВД ответил на неудобные вопросы о санкциях. Действительно ли студенты из России не смогут получать ВНЖ и визы в Эстонии?(30)
С 30 июля окончившие эстонские вузы (бакалавриат или магистратуру), обучающиеся в них или только поступившие россияне не смогут претендовать как на получение временного вида на жительства, так и на его продление на основании учебы или только что полученного диплома.
Мы писали о том, что это серьезным образом повлияет на жизни многих россиян, уже связавших свою жизнь с Эстонией, получивших здесь образование и выучивших язык. RusDelfi обратился к правительству с просьбой объяснить, чем вызвано такое не вполне понятное и болезненное для многих решение. Мы получили ответы от вице-канцлера Министерства внутренних дел по вопросам внутренней безопасности Вейко Коммусаара и Депратамента полиции и погранохраны.
„Безопасность Эстонии очень важна, ведется ежедневная работа по снижению угроз, - сообщает вице-канцлер министерства Вейко Коммусаар. - Согласно международному постановлению о санкциях, правительство может вводить собственные санкции в целях защиты безопасности или интересов Эстонии. Неспровоцированная и неоправданная военная агрессия России против Украины оказывает негативное влияние на безопасность как Европейского Союза, так и Эстонии. Введение санкций со стороны правительства имеет политическое значение для правового пространства и безопасности Эстонии как государства, уважающего международное право и территориальную целостность, суверенитет и независимость других стран. Необходимо также учитывать, что путинский режим может использовать отдельных граждан своей страны для достижения своих целей, поэтому необходимо активно устранять угрозы безопасности (в том числе экономической), причиной которых становится въезд в страну российских граждан.
Более того, общепризнанным принципом международного права является то, что каждое государство имеет суверенное право принимать решения о въезде, пребывании и выезде лиц, не являющихся его гражданами, в соответствии со своими международными обязательствами. Лицо, не являющееся гражданином государства, не пользуется правом человека на въезд и проживание в этом государстве“.
RusDelfi: в настоящее время Департамент полиции и погранохраны (PPA) трактует новое ограничение таким образом, что студенты из России и Беларуси, получившие образование в Эстонии или заканчивающие высшее учебное заведение, не могут ходатайствовать о получении вида на жительство. Пожалуйста, объясните, касается ли новая санкция этой группы?
Действующие санкции ограничивают выдачу видов на жительство и виз гражданам России и Беларуси с целью работы, ведения бизнеса и обучения. Временный вид на жительство в целях обучения может быть выдан со сроком действия до конца номинального периода учебной программы. Если гражданин России или Беларуси перестает быть студентом, срок действия выданного ему вида на жительство также истекает. Если гражданин России или Беларуси хочет подать заявление на новое разрешение на временное проживание после окончания обучения, из-за санкции PPA не может выдать его, если целью значится трудоустройство, ведение бизнеса и обучение.
RusDelfi: в Эстонии много студентов и выпускников из России и Беларуси, которые живут в Эстонии не менее трех-четырех лет. Многие из них учились/обучаются бесплатно и успешно интегрировались, сдали экзамены по эстонскому языку, устроили своих детей в детский сад или школу и работают в важных для Эстонии сферах. Не считаете ли вы, что их высылка нанесет неоправданный ущерб эстонской экономике?
Учебные мигранты приносят Эстонии больше пользы, чем издержек. На данном этапе трудно предсказать, как в долгосрочной перспективе изменения в географии студенческой мобильности, связанные с агрессией России против Украины, включая увеличение числа украинских студентов и выпускников, повлияют на доходы страны.
RusDelfi: Абсолютное большинство студентов, выбравших уехать из России и Беларуси, открыто выражают симпатии к Украине, выступают против войны, поддерживают военных беженцев и украинцев в целом. Целый ряд центров для беженцев в Ида-Вирумаа был создан именно гражданами России, которые находятся здесь на основании вида на жительство. Многие студенты решили покинуть Россию и Беларусь по политическим причинам - из-за своей сексуальной ориентации, антивоенной позиции или просто антипутинских настроений.
В России таких людей считают предателями и даже предлагают бороться с ними на государственном уровне, о чем свидетельствуют недавние слова спикера Госдумы и целая серия репрессивных законов, предусматривающих административную и уголовную ответственность за именование войны войной. Считаете ли вы морально правильным клеймить этих людей опасными для общества и отправлять целые семьи обратно в диктатуру, от которой они уехали?
Департамент полиции и погранохраны напоминает, что если человек считает, что возвращение в страну происхождения опасно (например, по политическим причинам, из-за сексуальной ориентации и т.д.), он в любое время может обратиться за международной защитой в Эстонии. PPA проводит процедуру рассмотрения заявления о международной защите (до 6 месяцев) и принимает соответствующее решение. С начала войны (24 февраля) более сотни российских граждан обратились за международной защитой в Эстонии (20 положительных решений, 10 отрицательных решений, более 80 ожидают рассмотрения).
RusDelfi: Новая санкция позволяет продлевать визу категории D на основании нового краткосрочного разрешения на работу. Однако люди, имеющие вид на жительство с целью обучения, такой возможности не имеют. В чем причина такого различия? Почему студенты, прошедшие тщательную проверку для получения вида на жительство, более опасны, чем временные работники, находящиеся в Эстонии по визе категории D?
Поправка к санкции заключается в том, что граждан России и Беларуси не могут зарегистрировать с целью краткосрочной работы в Эстонии, и, соответственно, они не смогут подать заявление на получение эстонской визы категории D (долгосрочной визы) с целью краткосрочной работы, за исключением случая, если у них есть выданная Эстонией действующая виза. В частности, действующий Закон об иностранцах позволяет иностранцам работать в Эстонии, если у них есть законное основание для пребывания (виза категории C или D, освобождение от визы) и работодатель регистрирует деятельность иностранца. Если длительность краткосрочной работы составляет до трех месяцев, иностранец может находиться в Эстонии на основании краткосрочной визы (виза категории С или шенгенская виза), но если работа длится более трех месяцев, иностранец должен подать заявление на получение эстонской долгосрочной визы, которая позволяет ему находиться в Эстонии до 12 месяцев. Цель поправки - положить конец нежелательной тенденции, когда краткосрочные визы других государств-членов (разрешение на пребывание в шенгенской зоне в течение 90 дней) использовались для оформления краткосрочной работы на срок более трех месяцев с целью получения долгосрочной визы в Эстонию, которая дает право на пребывание в стране до одного года.
Крупнейшие высшие учебные заведения Эстонии (Тартуский университет, Таллиннский университет и Таллиннский технический университет) не принимали заявления от российских граждан на 2022/2023 учебный год, что повлияло на возможность обучения российских граждан в Эстонии еще до введения санкций.
RusDelfi: Согласно толкованию PPA, санкции касаются и поданных ранее заявок: „Санкции распространяются и на поданные ранее - то есть до подтверждения и вступления санкций в силу - заявки, которые все еще находятся на рассмотрении“. Считаете ли вы честным и справедливым применение обратной силы закона к правительственному постановлению? Кроме того, ряд программ и университетов в Эстонии приняли этих студентов на платные программы. Многие из них оказались на грани банкротства. Что им делать?
С даты вступления в силу поправок к постановлению правительства на граждан Российской Федерации распространяется ограничение на выдачу вида на жительство или визы по основаниям, указанным в поправке. Департамент полиции и погранохраны обязан исполнить положения поправки, и введенная санкция не предусматривает исключений, основанных на сроках подачи заявления.
Вопросы оплаты за обучение должны решаться в сотрудничестве с соответствующим учебным заведением и кредитной организацией.
RusDelfi: Применяются ли эти санкции также в отношении продления существующих видов на жительство? Другими словами, придется ли студентам, которые уже некоторое время учатся в Эстонии и, возможно, готовятся к защите выпускной работы, тоже покинуть страну и прервать свое обучение?
Временные разрешения на проживание с целью обучения действительны до окончания номинального периода соответствующей учебной программы, поэтому в течение номинального периода можно прекратить обучение в Эстонии. Однако, если, например, срок действия вида на жительство для обучения в бакалавриате истек, новый вид на жительство для обучения в магистратуре из-за санкции предоставлен быть не может.
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