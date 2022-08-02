Ребята, у нас нет других проблем, кроме нарвского танка? Вы цены на курицу и бензин видели?

Мы все стали тратить больше. И не по собственному желанию. Газ, бензин, коммуналка, электричество, еда в кафе - список того, что подорожало, продолжать нет смысла. Нам об этом напоминают неприятные счета и противные цены на прилавках. Инфляция подкралась неожиданно, и Эстония уверенно заняла место на пьедестале всей Европы. Выше только цены на недвижимость в центре Таллинна. Денег нет, но мы (пока) держимся.

Есть огромный соблазн обвинить во всем правительство. Действительно, кроме строчки о „социальном электричестве“, в коалиционном договоре других действий по реанимации экономики я не заметил. Зато с легкостью увидел создание рабочей группы по переносу или замене памятников с символикой оккупационной власти. Тема, что делать с нарвским танком, - главная за прошлую неделю в наших СМИ. Высказались, кажется, все.

Мы, журналисты, общество, государственные деятели должны сфокусироваться на другом. Сейчас, когда мать-одиночка платит 400 евро за коммуналку и ей „не на что жить“, нам нужно говорить о другом. Создавать другие комиссии. Желательно антикризисные - со слоганом: „Офигеть, еше месяц назад цена была ниже“.

Да, внешнеполитическая обстановка вынуждает реагировать. Именно поэтому я не сторонник следующих высказываний, которые часто откликаются в сердцах эстоноземельцев: „Украинцам все, а собственным гражданам ничего“. Или: „Вместо покупки американских ракетных систем HIMARS, раздайте людям хлеб“.

К тому же я согласен с тем, что нужно переосмыслить правильность нахождения советских монументов в общественных местах. Но искренне не понимаю, как и чем это поможет нам прямо сейчас. Нарвский ребенок, если увидит танк Т-34 (в 7 км от центра города), не станет поддерживать войну и бомбежку Мариуполя. А ведь именно этого сейчас опасается эстонское общество? Судя по ценам, я бы опасался детского недоедания, а не красных звезд. Давайте решать насущные проблемы и начнем с самых острых. Нельзя построить дом, если думать только о цвете плитки.