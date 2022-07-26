Снести, перенести или оставить? Судьбу красноармейских памятников в Эстонии будет решать специальная комиссия

Руководитель рабочей группы Аско Кивинук оценил задание как довольно сложный вызов, который предполагает тщательное планирование. В ходе работы будет составлен список монументов и надгробных памятников с неуместной символикой и прояснится, кому они принадлежат, то есть на чьей земле стоят (государство, местное самоуправление, частное лицо или фирма).

Рабочая группа должна также разработать правовое основание для переноса или сноса памятника, чтобы достойным и уважительным образом очистить от них общественное пространство Эстонии.

Кивинук отметил, что все это займет время - в общественном пространстве Эстонии находится около 200-400 таких памятников. При этом нет ни одной полной базы данных, включающей в себя все эти памятники.

Рабочая группа при Госканцелярии является дополнением комиссии по военным захоронениям при Министерстве обороны, которая занимается лишь перезахоронением находящихся в общественном пространстве военных захоронений, но не сосредотачивается на переносе и сносе монументов и надгробных памятников с оккупационной символикой.

Всех, кто желает сообщить о неуместном памятнике, находящемся на его территории, предлагают сделать это по адресу электронной почты monumendid@riigikantselei.ee.