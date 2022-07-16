США поставят Эстонии шесть ракетных установок HIMARS

Также разрешена продажа 265 ракет класса „воздух-воздух“ AIM-120 и оборудования на сумму до 950 млн долларов для Норвегии.

Управление по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США указало, что сделки с Эстонией и Норвегией „поддержат внешнюю политику и национальную безопасность США, повысив безопасность союзника по НАТО“. Норвегия называется „важной силой в поддержку политической стабильности и экономического прогресса в Европе“.