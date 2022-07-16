Новости Эстонии
16.07.2022, 08:43

США поставят Эстонии шесть ракетных установок HIMARS

 (30)
UKRAINE-CRISIS/MISSILES
UKRAINE-CRISIS/MISSILES
ФОТО: Romeo Ranoco | Scanpix

Госдепартамент одобрил продажу Эстонии шести ракетных систем залпового огня HIMARS, сообщает Deutsche Welle.

Стоимость ракетных систем оценивается в 500 млн долларов.

Также разрешена продажа 265 ракет класса „воздух-воздух“ AIM-120 и оборудования на сумму до 950 млн долларов для Норвегии.

Управление по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США указало, что сделки с Эстонией и Норвегией „поддержат внешнюю политику и национальную безопасность США, повысив безопасность союзника по НАТО“. Норвегия называется „важной силой в поддержку политической стабильности и экономического прогресса в Европе“.

Оставить комментарий Читать комментарии (30)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии