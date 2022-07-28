„Финансов нету, жить не на что!“ Мать-одиночка из Ласнамяэ рассказала, как воспитывает детей и выживает с помощью пособий

Мария (имя изменено и известно редакции) живет в социальной квартире на Раадику. У нее трое сыновей - 3, 10 и 13 лет. Ее срочный контракт с Lidl не продлили и теперь она ищет работу, чтобы с одной стороны было на что жить, а с другой - находиться рядом с детьми хотя бы вечером и ночью. Пока что найти ничего не получается, но женщина не сдается и ходит на собеседования. Однако это - далеко не единственная проблема, с которой пришлось столкнуться ее маленькой семье.