„Финансов нету, жить не на что!“ Мать-одиночка из Ласнамяэ рассказала, как воспитывает детей и выживает с помощью пособий
Сейчас много говорят о том, что от кризиса страдают самые малозащищенные слои населения. Однако ситуации, в которых оказались некоторые, могут шокировать. Так, под ударом оказались матери-одиночки, у которых на руках маленькие дети и рассчитывать приходится только на себя. Корреспондент RusDelfi пообщался жительницей Таллинна, которая воспитывает троих детей в одиночку и очень нуждается в помощи. Помогают ли государственные пособия? Нужно ли их повышать? И как выжить в условиях кризиса и полной неопределенности?
Мария (имя изменено и известно редакции) живет в социальной квартире на Раадику. У нее трое сыновей - 3, 10 и 13 лет. Ее срочный контракт с Lidl не продлили и теперь она ищет работу, чтобы с одной стороны было на что жить, а с другой - находиться рядом с детьми хотя бы вечером и ночью. Пока что найти ничего не получается, но женщина не сдается и ходит на собеседования. Однако это - далеко не единственная проблема, с которой пришлось столкнуться ее маленькой семье.