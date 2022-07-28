Новости Эстонии
28.07.2022, 07:49

„Финансов нету, жить не на что!“ Мать-одиночка из Ласнамяэ рассказала, как воспитывает детей и выживает с помощью пособий

 
Анна Тамм
ФОТО: Ekspress Meedia-

Сейчас много говорят о том, что от кризиса страдают самые малозащищенные слои населения. Однако ситуации, в которых оказались некоторые, могут шокировать. Так, под ударом оказались матери-одиночки, у которых на руках маленькие дети и рассчитывать приходится только на себя. Корреспондент RusDelfi пообщался жительницей Таллинна, которая воспитывает троих детей в одиночку и очень нуждается в помощи. Помогают ли государственные пособия? Нужно ли их повышать? И как выжить в условиях кризиса и полной неопределенности?

Мария (имя изменено и известно редакции) живет в социальной квартире на Раадику. У нее трое сыновей - 3, 10 и 13 лет. Ее срочный контракт с Lidl не продлили и теперь она ищет работу, чтобы с одной стороны было на что жить, а с другой - находиться рядом с детьми хотя бы вечером и ночью. Пока что найти ничего не получается, но женщина не сдается и ходит на собеседования. Однако это - далеко не единственная проблема, с которой пришлось столкнуться ее маленькой семье.

Захожу в квартиру. В коридоре меня встречает трехлетний Витя. Как и подобает хозяину, радуется гостям и тут же начинает что-то увлеченно рассказывать про свой маленький зеленый самокат. Правда, разобрать из его монолога получается немногое. „Он общительный, любит все рассказывать, но не понимает, что плохо выговаривает слова“ - поясняет с усталой улыбкой его мама. Мы садимся на маленький диван в комнате-студии.

RusDelfi
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