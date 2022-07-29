Почему производимое эстонской АЭС электричество будет дешевле? Семь обнадеживающих фактов(2)
Автор блога „Путь атома“ Андрес Ингерман работает в компании Fermi Energia, которая развивает проект Эстонской АЭС с малым модульным реактором. В своем очередном тексте, посвященном энергетике, он рассказывает, почему электроэнергия, производимая АЭС будет в разы дешевле.
Планируемая для Эстонии малая атомная электростанция будет производить дешевую электроэнергию вне зависимости от погодных условий, круглый год. Главными причинами этого являются большой объем вырабатываемого электричества и высокая энергоемкость ядерного топлива. У планируемого для Эстонии малого реактора BWRX-300 установленная мощность составляет 300 мегаватт. Всего планируется построить минимум два энергоблока, а в лучшем случае четыре, где один будет работать для производства водорода. Подробнее о проекте планируемой для Эстонии АЭС можно прочитать здесь.
Собственнику АЭС важно продавать непрерывно много энергии, и ради этого он готов поступиться сверхприбылью. В то же время на современном энергорынке царит хаос, в том числе по причине засилья производителей энергии, которые хотят продавать мало и дорого. Для того чтобы получить стабильное потребление, АЭС выгодно предлагать самую низкую цену на рынке, ведь себестоимость электричества у нее довольно низкая.
Производство энергии на атомной электростанции имеет свою себестоимость, которая, обобщенно, состоит из двух частей:
50% – расходы по займу (обслуживание интрессов и займов).
50% – операционные расходы (закупка уранового топлива, фонд утилизации отходов, зарплаты сотрудников и прочие текущие расходы).
Из этих двух компонентов формируется цена электричества, которую АЭС может предложить потребителям.
ФАКТ 1. Уран широко распространен и дешев
В качестве топлива на АЭС используют переработанный уран. Это широко распространенный в мире металл, который повсеместно встречается как в земле, так и в мировом океане. Лидерами по добыче урана являются такие страны как Казахстан, Австралия, Намибия и Канада. Для Эстонии уран планируется приобрести в Канаде.
Сам по себе уран – дешевое сырье. В цене ядерного топлива большую стоимость имеют другие составляющие, такие как трубки из циркониевых сплавов или электричество, затраченное на обогащение урана.
Факт 2. АЭС работает 24 часа в сутки семь дней в неделю
Оптимальным режимом работы реактора на АЭС является его проектная мощность (300 мегаватт у реактора GE Hitachi BWRX-300). Именно в таком режиме, работая на максимальной нагрузке, электростанция работает с наилучшей результативностью. Естественно, при необходимости мощность реактора можно регулировать, например BWRX-300 способен понижать или повышать мощность на 0,5% в минуту. Реактор выключают раз в год на несколько недель для замены топлива и обслуживания. В иное время наиболее эффективным режимом работы станции является круглосуточная работа на максимальной мощности, иначе будет неэффективным расход ресурса топлива и станции. Скандинавские АЭС показывают коэффициент нагрузки до 95%, т.е. электростанция производит электричество 95 дней из 100. Все это время станция зарабатывает деньги, продавая энергию. За счет высокой эффективности цена может быть снижена ради привлечения большего числа потребителей.
Факт 3. Проект профинансируют международные банки под низкий процент
Стоимость возведения одного малого реактора BWRX-300 составит около 1 миллиарда евро, что существенно ниже стоимости крупных АЭС (7-8 млрд). Подробнее о разнице больших и малых АЭС можно прочитать здесь
Для сравнения, построенная в 2018 году электростанция Auvere стоила 610 миллионов евро. Для финансирования проекта планируется использовать собственный капитал, привлечь сообщество международных банков, а также выпустить облигации. Международная практика показывает, что инфраструктурные и энергетические проекты имеют низкие риски и, как следствие, хорошо финансируются.
Несомненным достоинством атомной промышленности является срок службы атомных электростанций – от 60 до 80 лет. Как известно всем, кто когда-либо брал заем в банке, чем дольше срок займа, тем ниже ежемесячный платеж. В то время как иные энергетические проекты из-за своего короткого срока службы должны быстрее вернуть займы (срок службы ветропарка или солнечных панелей около 20 лет), то у атомной электростанции на это есть почти сто лет. Учитывая, что половина цены электричества, продаваемого АЭС, – это расходы по займу, то и стоимость электричества может быть снижена за счет более низких банковских процентов.
Факт 4. В топливном цикле АЭС задействовано мало людей
Ядерное топливо, используемое на АЭС, чрезвычайно энергоемко, а значит объемы его невелики. Замена топлива на АЭС производится раз в год, в этой процедуре участвует несколько десятков человек. За 60 лет работы реактора эстонская АЭС использует всего два морских контейнера с топливом. Затраты на покупку топлива и зарплаты сотрудникам, оперирующим с ним, несопоставимы с энергетикой, основанной на сжигании, к примеру, сланца.
Для сравнения: в сланцевой промышленности для работы электростанций требуются колоссальные объемы топлива – миллионы тонн сланца каждый год (9,2 млн тонн сланца в 2020 году). В добыче, сжигании и обращении с отходами от сжигания сланца (5,1 млн тонн золы и 3,95 млн тонн безрудной породы за 2020 год) задействованы тысячи людей (5782 человека в 2020 году). Всем этим сотрудникам нужно платить зарплату, и эти расходы заложены в стоимость электричества, продаваемого электростанциями, работающими на сланце. У АЭС в данном случае серьезное ценовое преимущество.
Факт 5. Стоимость утилизации отходов заложена в цену электричества
В соответствии с международными нормами, с каждого киловатта энергии, проданной атомной электростанцией, откладывается процент в специальный фонд. Из этого фонда в последующем финансируются работы по утилизации ядерных отходов, а также демонтаж электростанции, когда срок ее службы подойдет к концу. Как правило, держателем этого фонда является государство и владелец АЭС не имеет доступа к этим деньгам, они могут быть использованы только по целевому назначению – на безопасное захоронение ядерных отходов. Таким образом, ни государство, ни владелец АЭС не несут дополнительных расходов по утилизации отходов с АЭС, ведь этот процесс уже заложен в стоимость продаваемой энергии. Как планируется утилизировать отработавшее ядерное топливо с эстонской АЭС, можно прочитать здесь
Факт 6. Покупка дешевого электричества с АЭС будет схожа с любым другим фиксированным договором на покупку электроэнергии
Идеальный портфель покупателей электричества с АЭС мог бы состоять как из крупных потребителей, для которых важна стабильная мощность по понятной цене, так и частных клиентов. Уже сегодня Fermi Energia ведет переговоры с крупнейшими промышленными потребителями Эстонии с целью заключения фиксированных договоров по цене 55 евро за мегаватт-час на 15 лет. Для сравнения: Eesti Energia предлагает фиксированный договор для крупных клиентов на 12 лет почти в два раза дороже.
Также планируется заключить фиксированные договоры с частными потребителями (около 100 000 человек, которые изъявят такое желание). Предложение цены для частных клиентов будет анонсировано позже, но уже сейчас можно отметить, что оно не будет сильно отличаться от предложения крупным клиентам. В любом случае предложенная цена будет в разы меньше нынешних рыночных цен на электроэнергию.
Схема покупки электричества у АЭС будет схожа с любым другим фиксированным договором на покупку электроэнергии. При заключении договора фиксируется цена, которую потребитель платит вне зависимости от того, какова рыночная ситуация.
Факт 7. Появление АЭС отрежет от рынка спекулянтов и дорогих производителей энергии.
Появление АЭС, разумеется, повлияет также на биржу электроэнергии. То, что у нас в регионе появится 600 мегаватт (поскольку планируется минимум два реактора), а максимум 900 мегаватт, позволит отрезать от рынка спекулянтов и производителей дорогой электроэнергии.
Рыночную цену электричества определяет последний поставщик, который потребуется для закрытия потребностей рынка. АЭС удовлетворит существенную часть спроса Эстонии в электричестве, поскольку нормальное потребление Эстонии равняется 1000 мегаваттам, а пиковое 1500 мегаваттам.
АЭС производит дешевое по себестоимости электричество. Собственник заинтересован продавать много и постоянно. Учитывая, что срок службы АЭС 60–80 лет, нет надобности гнаться за сверхприбылью. Выгодно устанавливать цены ниже рынка, чтобы получить всех возможных потребителей себе.
Резюме
· Уран дешев и составляет незначительную часть стоимости электроэнергии;
· Для Эстонии уран планируется приобрести в Канаде;
· Ядерного топлива нужно мало, и оно дает очень много энергии;
· АЭС работает 24 часа в сутки семь дней в неделю;
· Долгий срок службы АЭС позволяет получить низкий процент по займу;
· Стоимость утилизации отходов заложена в цену электричества;
· Крупным клиентам АЭС предлагает 55 евро за мегаватт час на 15 лет;
· Частным клиентам схожее предложение будет анонсировано позже;
· Покупка электричества с АЭС будет возможна через договор с фиксированной ценой;
· АЭС производит дешевое по себестоимости электричество;
· Собственнику АЭС выгодно устанавливать цены ниже рынка, чтобы получить всех возможных потребителей себе.
Подробнее о том, почему дорожает электричество, можно прочитать здесь