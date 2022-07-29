Почему производимое эстонской АЭС электричество будет дешевле? Семь обнадеживающих фактов

Планируемая для Эстонии малая атомная электростанция будет производить дешевую электроэнергию вне зависимости от погодных условий, круглый год. Главными причинами этого являются большой объем вырабатываемого электричества и высокая энергоемкость ядерного топлива. У планируемого для Эстонии малого реактора BWRX-300 установленная мощность составляет 300 мегаватт. Всего планируется построить минимум два энергоблока, а в лучшем случае четыре, где один будет работать для производства водорода. Подробнее о проекте планируемой для Эстонии АЭС можно прочитать здесь.

Собственнику АЭС важно продавать непрерывно много энергии, и ради этого он готов поступиться сверхприбылью. В то же время на современном энергорынке царит хаос, в том числе по причине засилья производителей энергии, которые хотят продавать мало и дорого. Для того чтобы получить стабильное потребление, АЭС выгодно предлагать самую низкую цену на рынке, ведь себестоимость электричества у нее довольно низкая.

Производство энергии на атомной электростанции имеет свою себестоимость, которая, обобщенно, состоит из двух частей:

50% – расходы по займу (обслуживание интрессов и займов).

50% – операционные расходы (закупка уранового топлива, фонд утилизации отходов, зарплаты сотрудников и прочие текущие расходы).

Из этих двух компонентов формируется цена электричества, которую АЭС может предложить потребителям.

ФАКТ 1. Уран широко распространен и дешев

В качестве топлива на АЭС используют переработанный уран. Это широко распространенный в мире металл, который повсеместно встречается как в земле, так и в мировом океане. Лидерами по добыче урана являются такие страны как Казахстан, Австралия, Намибия и Канада. Для Эстонии уран планируется приобрести в Канаде.

Сам по себе уран – дешевое сырье. В цене ядерного топлива большую стоимость имеют другие составляющие, такие как трубки из циркониевых сплавов или электричество, затраченное на обогащение урана.

Факт 2. АЭС работает 24 часа в сутки семь дней в неделю