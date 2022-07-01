Наметился конец энергокризису в стране? Эстонская АЭС предложит дешевую энергию в обход биржи

Для того, чтобы сдержать рост цен, группа ученых энергетиков начала развивать проект малой АЭС с модульным реактором. Заявленные разработчиком реактора показатели и исследование, проведенное компанией Fermi Energia, показали, что малая АЭС сможет продавать электричество в три раза дешевле нынешних рыночных цен.

Причина роста цен на электроэнергию

Цена на любой товар, в том числе на электричество, определяется спросом и предложением. Если на рынке много производителей энергии, то цена низкая. Если производителей мало или же себестоимость энергии высока, рыночная стоимость электричества будет высокой. В нашем регионе цены на электричество выросли за последний год, в основном, из-за энергодефицита. Недостаток электричества возник по ряду причин:

1. Эстония отключилась от системы БРЭЛЛ, соединяющей энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы с Белоруссией и Россией.

2. Возросли цены квот на CO2, что сделало нерентабельным производство электроэнергии при сжигании сланца.

Учитывая, что горючий сланец в Эстонии долгие годы был основным источником получения электроэнергии, возросшие квоты на CO2 перевели Эстонию из статуса экспортера электроэнергии в статус импортера.

3. Ветропарки не могут обеспечить все потребности рынка. Коэффициент нагрузки ветропарков составляет 33%. Это означает, что условно из 100 дней ветряк работает только 33 дня. Даже при увеличении количества ветропарков в три раза это все равно не покрыло бы потребности Эстонии в электроэнергии.

4. По всей Европе закрываются работающие на угле электростанции, а также старые АЭС.

В будущем ситуация в регионе только ухудшится. Прогнозируется, что к 30-м годам потребность в энергии в Скандинавии вырастет на 100 тераватт-часов. В отсутствие новых электростанций это создаст еще больший энергодефицит. Импорт энергии станет еще более дорогим.

АЭС предложит дешевую цену электричества в обход биржи

В Эстонии планируется постройка малой АЭС с минимум двумя реакторными блоками суммарной мощностью 600 мегаватт (подробнее читайте здесь).