Наметился конец энергокризису в стране? Эстонская АЭС предложит дешевую энергию в обход биржи(25)
Одной из важнейших причин, почему в Эстонии задумались о постройке собственной атомной электростанции, стала возросшая цена электричества. В этом году средняя биржевая цена электричества показала трехкратный рост (май 2021 – 48 евро; май 2022 – 151 евро). Пиковые цены в отдельные часы в этом году составляли более 500 евро за мегаватт-час. Как прогнозируют специалисты в сфере энергетики, это лишь начало энергетического кризиса. О том, как постройка АЭС изменит ситуацию пишет автор блога „Путь атома“ Андрес Ингерман, сотрудник компании Fermi Energia, развивающей проект Эстонской АЭС с малым модульным реактором.
Для того, чтобы сдержать рост цен, группа ученых энергетиков начала развивать проект малой АЭС с модульным реактором. Заявленные разработчиком реактора показатели и исследование, проведенное компанией Fermi Energia, показали, что малая АЭС сможет продавать электричество в три раза дешевле нынешних рыночных цен.
Причина роста цен на электроэнергию
Цена на любой товар, в том числе на электричество, определяется спросом и предложением. Если на рынке много производителей энергии, то цена низкая. Если производителей мало или же себестоимость энергии высока, рыночная стоимость электричества будет высокой. В нашем регионе цены на электричество выросли за последний год, в основном, из-за энергодефицита. Недостаток электричества возник по ряду причин:
1. Эстония отключилась от системы БРЭЛЛ, соединяющей энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы с Белоруссией и Россией.
2. Возросли цены квот на CO2, что сделало нерентабельным производство электроэнергии при сжигании сланца.
Учитывая, что горючий сланец в Эстонии долгие годы был основным источником получения электроэнергии, возросшие квоты на CO2 перевели Эстонию из статуса экспортера электроэнергии в статус импортера.
3. Ветропарки не могут обеспечить все потребности рынка. Коэффициент нагрузки ветропарков составляет 33%. Это означает, что условно из 100 дней ветряк работает только 33 дня. Даже при увеличении количества ветропарков в три раза это все равно не покрыло бы потребности Эстонии в электроэнергии.
4. По всей Европе закрываются работающие на угле электростанции, а также старые АЭС.
В будущем ситуация в регионе только ухудшится. Прогнозируется, что к 30-м годам потребность в энергии в Скандинавии вырастет на 100 тераватт-часов. В отсутствие новых электростанций это создаст еще больший энергодефицит. Импорт энергии станет еще более дорогим.
АЭС предложит дешевую цену электричества в обход биржи
В Эстонии планируется постройка малой АЭС с минимум двумя реакторными блоками суммарной мощностью 600 мегаватт (подробнее читайте здесь).
Визуализация планируемой для Эстонии АЭС нового поколения с малым модульным реактором GE Hitachi BWRX-300. Автор: GE Hitachi
Благодаря этому новая электростанция обеспечит Эстонию половиной необходимой электроэнергии (среднее потребление составляет 1000 МВт, а пиковое потребление – 1500 МВт в день).
Возведение АЭС кардинально изменит ситуацию в регионе. 600 мегаватт стабильной мощности, круглогодично поступающей в сеть, позволят выровнять рыночные цены и снизят риск спекуляций на рынке электроэнергии.
Уже сейчас Fermi Energia (компания, развивающая проект АЭС для Эстонии) обсуждает договоренности с крупными потребителями электроэнергии в Эстонии, заявляя фиксированную цену пакета на электроэнергию в пределах 55 евро за мегаватт-час на 15 лет. В скором времени будет анонсировано предложение и для частных потребителей.
Таким образом, потребителям в Эстонии будет предоставлена возможность потреблять дешевое электричество по фиксированному пакету, не завися от скачков цен на рынке электроэнергии.
Влияние АЭС на биржевые цены
Появление собственной АЭС также изменит ситуацию на бирже. Биржевая цена определяется за день, путем аукциона. Производители электроэнергии предлагают определенный объем электроэнергии по заданной цене. Конечная рыночная цена определяется последним предложением, которое было нужно для покрытия потребностей рынка.
Появление на рынке большого количества дешевой электроэнергии заставит производителей снижать цены, чтобы их предложение попало на рынок. Производителям с завышенными ценами и спекулянтам будет сложнее влиять на рынок. В итоге это позитивным образом отразится на рынке электроэнергии. Цены на электричество прекратят свой скачкообразный рост и станут более предсказуемыми.