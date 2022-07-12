Как будут утилизироваться ядерные отходы с эстонской АЭС?

Ядерное топливо производят из урана

В качестве топлива на атомной электростанции обычно используется уран, точнее, гранулы (прессованные таблетки) из диоксида урана. Уран – это тяжелый металл, широко распространенный в земле и в мировом океане.

Страны-лидеры по добыче урана:

Казахстан 19 477 т в год;

Австралия 6203 т в год;

Намибия 5413 т в год;

Канада 3885 т в год;

Узбекистан 3500 т в год;

Нигер 2991 т в год;

Россия 2846 т в год.

После того как уран добыли, переработали и обогатили, из него делают гранулы, что и является ядерным топливом. До того как ядерное топливо будет помещено в реактор, его можно безопасно держать в руках.

Урановые гранулы имеют колоссальную энергоемкость: две гранулы могут целый год обеспечивать домохозяйство электроэнергией.

Перед тем как опустить урановые гранулы в реактор, их помещают в металлические трубки из циркониевого сплава. Такие трубки формируют пучок, который называется „тепловыделяющий элемент“, или сокращенно ТВЭЛ.

Тепловыделяющий элемент помещают внутрь реактора, где благодаря самоподдерживающейся цепной реакции начинает выделяться тепло, которое нагревает воду. О том, как работает АЭС, можно прочитать здесь.

Бассейн выдержки

После того как ядерное топливо отработало свой ресурс, через 3 – 4 года его достают из реактора и помещают в специальный бассейн, заполненный водой. Там оно хранится и остывает в течение 4 – 5 лет. Вода является идеальным барьером для радиации, персонал может в полной безопасности

подходить к краю бассейна и проводить необходимые обслуживающие процедуры. Вода успешно блокирует радиацию от отработавшего ядерного топлива.

Такой метод хранения компактен и эффективен. К примеру, все ядерное топливо, выработанное на шведских АЭС, хранится в одном бассейне на территории АЭС Оскарсхамн.

Сухое хранилище